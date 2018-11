Nekoliko tisuća američkih vatrogasaca borilo se u utorak šesti dan zaredom s golemim šumskim požarima u Kaliforniji dok su ekipe za potragu pokušavale pronaći tijela eventualnih novih žrtava požara u kojima je već poginulo najmanje 50 osoba.

"Danas su otkriveni ostaci još šest osoba u Paradiseu", gradu s 26.000 stanovnika koji je doslovno prekrižen s karte i gdje je smrtno stradalo 48 od 50 žrtava, rekao je novinarima šerif Kory Honea.

Na sjeveru države požar nazvan "Camp Fire" spalio je 50.600 hektara a svladan je tek u razini 35 posto, po podacima kalifornijskih vatrogasaca (Cal Fire) u utorak ujutro. Više od 6500 kuća i 260 trgovina uništeno je otkad je izbio požar prošlog četvrtka.

Više od 5100 vatrogasaca raspoređeno je za taj požar, najpogibeljniji u povijesti Kalifornije.

"Puno rizika kombiniranog s teškim pristupom terenu u nekim zonama zakomplicirat će posao vatrogasaca", upozorio je Cal Fire u izvješću od utorka ujutro.

Nekoliko stotina kilometara južnije "Woolsey Fire" poharao je 39.300 hektara blizu Los Angelesa prije čemu su poginule najmanje dvije osobe. U utorak navečer suzbijen je samo u razini 40 posto.

Požar je izbio u četvrtak popodne blizu Thousand Oaksa, gradića koji je pogodila prethodnu večer pucnjava u baru u kojoj je poginulo 12 osoba.

Pojavile su se i informacije da je požar Woolsey prošao i kroz Santa Susana Field Lab (SSFL), odnosno federalni Superfund lokalitet na Simi Hillsu, koji je 1959. godine bio poprištem jednoj od najgorih nuklearnih katastrofi u povijesti SAD-a. Kalifornijska agencija kontrolu toksičnih substanci (DTSC), međutim, izvijestio je kako nema razloga od "bilo kakvih rizika pored onih koji dolaze uz uobičajeni šumski požar".

Today @CaliforniaDTSC and @lapublichealth stated that SSFL testing showed no release of rads or toxics from Santa Susana re #WoolseyFire . No actual data released,. Demand data -who where when testing done with what equipment, detection limits, & all measurements #showusthedata