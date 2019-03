BiH od početka godine bilježi alarmantan rast broja migranata koji pokušavaju ući u zemlju, javljaju mediji. Nadležne službe i agencije već sada bilježe više od 100 ulazaka migranata dnevno, što je za 100 posto više nego u istom razdoblju prošle godine.

Sudeći prema podacima izvješća - BiH očekuje daleko veća migrantska kriza nego 2018.

Prema procjenama Granične službe Europske unije - Frontexa, u Grčkoj se trenutno nalazi više od 70.000 migranata i taj broj svakodnevno raste. Svi žele u Europsku uniju, a put ih vodi preko Srbije i BiH, piše Avaz.



Institucije u BiH pokušavaju naći rješenje za taj problem. Slobodan Ujić, direktor Službe za poslove sa strancima, kazao je da će se uskoro održati sjednica Koordinacijskog tijela za migracije.

"Graničnoj policiji je na prošlom sastanku naloženo da napravi analizu prošlogodišnjeg broja ilegalnih ulazaka migranata, na kojim područjima ih je najviše bilo i koliko je službenika potrebno da se granica sačuva. To izvješće će biti razmatrano na idućoj sjednici krajem ovog ili početkom sljedećeg tjedna", najavio je Ujić.

Nedostaje ljudi i novaca

Dodao je da će izvješće biti poslano Predsjedništvu i predsjedavajućem Vijeća ministara BiH. "Ne mogu točno procijeniti što će biti u izvješću, jer to radi druga služba. Jasno je, međutim, da za potpunu kontrolu granice i sprječavanje ilegalnih migracija treba veliki broj ljudi. Sigurno oko 4000 do 5000. A to nitko ne može zaposliti niti plaćati", objasnio je.

Avaz doznaje da se upravo zbog nedostatka ljudi i novaca razmatra opcija uključivanja Oružanih snaga BiH u rješavanje problema. Prema pojedinim prijedlozima, nedostatak ljudstva u Graničnoj policiji, ali i u drugim službama, trebao bi se popuniti vojnicima. Prijedlog je angažiranje Oružanih snaga na kontroli granice.

Upravo je zbog toga odlučeno da analiza Granične policije BiH ide i u Predsjedništvo BiH, koje je jedino nadležno za uključivanje vojske u rješavanje problema ilegalnih migracija i zaštite državne granice.

Problem migranata bio je i jedna od tema sjednice Vijeća ministara BiH. Kako je na sjednici rečeno, otvoreno je nekoliko privremenih prihvatnih centara u Unsko-sanskom kantonu. Priopćeno je i da u BiH trenutno boravi oko 3000 registriranih migranata.

Od početka godine do 21. veljače, u BiH je ušlo 1616 migranata. Vijeće ministara očekuje veći broj dolazaka migranata te smatra da je potreban jači angažman na granicama. Najavljeno je da će, kao pojačanje, na granicu biti raspoređeno 150 policajaca MUP-a Republike Srpske te još 150 policajaca koje će poslati Mađarska.