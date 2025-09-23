Brnabić se obrušila na hrvatskog europarlamentarca: "On je kao neki mali miš"

Hrvatski europarlamentarac i posebni izvjestitelj za Srbiju Tonino Picula komentirao je vojnu paradu koja se u subotu održala u Beogradu pod nazivom "Snaga jedinstva".

Rekao je kako smatra da je Vučić time htio pokazati kako i dalje kontrolira najvažniju državnu instituciju, što je bio cilj i njegovih nedavnih smjena u represivnom aparatu.

"Paradni prikaz naoružanja kupljenog i na istoku i na zapadu je klasična eklektična Vučićeva vanjskopolitička poruka da i dalje namjerava sjediti na više stolica", napisao je Picula na mreži X.

"Paradom je poslao poruku 'vanjskim neprijateljima' koji ga navodno pokušavaju skinuti s vlasti i domaćoj javnosti, pokazujući da i dalje kontrolira najvažniju državnu instituciju nakon što je nedavno demonstrirao nepovjerenje u institucije represije", dodao je.

Paradom je poslao poruku “vanjskim neprijateljima” koji ga navodno pokušavaju skinuti s vlasti i domaćoj javnosti… — Tonino Picula (@TPicula) September 22, 2025

Brnabić nezadovoljna

Predsjednica Skupštine Republike Srbije Ana Brnabić nije mu ostala dužna. Na društvenoj mreži X nazvala ga je malim mišem.

"Piculina opterećenost Aleksandrom Vučićem postaje pomalo i zabavna. Čovjek vodi unutarnji monolog o aktivnostima predsjednika Republike Srbije i kao neki mali miš zapisuje što radi i s kim razgovara Aleksandar Vučić", napisala je Brnabić.

Piculina opterećenost Aleksandrom Vučićem postaje pomalo i zabavna. Čovek vodi unutrašnji monolog o aktivnostima @predsednikrs i kao neki mali miš zapisuje šta radi i sa kim razgovara @avucic. Posmatra Picula odakle smo sve nabavili oružje, ko je bio gost na paradi, ko je gde… https://t.co/v8mEFTN1Fl — Ana Brnabic (@anabrnabic) September 22, 2025

Na Piculine izjave reagirao je i predsjednik vladajuće stranke (SNS) Miloš Vučević.

"Da je Picula stručnjak za nošenje puške, u to smo se uvjerili. Da je stručnjak za naoružanje, to malo teže. Ali ne treba biti stručnjak da vidiš koliko je Vojska Srbije snažna i opremljena najmodernijim oružjem i oruđem, a Srbija vojno nadmoćnija od Hrvatske. To žulja Piculu", kazao je Vučević.