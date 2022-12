Britanski premijer Rishi Sunak našao se u subotu na udaru kritika nakon što je beskućnika pitao je li poslovni čovjek i želi li raditi u financijskoj industriji.

Britanski premijer Rishi Sunak, bivši bankar u Goldman Sachsu i jedan od najbogatijih Britanaca, posluživao je u petak doručak u skloništu za beskućnike u Londonu gdje je pročavrljao s čovjekom koji je rekao da se zove Dean.

"Jeste li poslovni čovjek?" upitao je premijer čovjeka dok mu je dodavao tanjur s kobasicama, tostom i jajima.

"Ne, ja sam beskućnik", odgovorio mu je.

