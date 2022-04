Nakon što je uhvaćen kako gleda pornografiju u Donjem domu britanskog parlamenta, konzervativni zastupnik objavio je da daje ostavku.

Neil Parish izjavio je kako daje ostavku na poziciji parlamentarnog zastupnika u britanskom parlamentu, nakon što je prošli tjedan uhvaćen kako gleda pornografiju na mobitelu u sobi za raspravu Donjeg doma britanskog parlamenta.

Skandal u britanskom parlamentu: Konzervativni zastupnik navodno gledao pornografiju u odajama za raspravu

Iako je na početku istrage izjavio kako je to učinio greškom, konzervativni zastupnik Parish priznao je kako je u dva navrata gledao pornografiju u Donjem domu parlamenta, kako prenosi BBC. Rekao je da je to bio "trenutak ludila" i da nije ponosan na to što je napravio. "Prvi put je bilo slučajno dok sam tražio slike traktora, ali drugi put je bilo namjerno", rekao je u intervjuu.

U petak je suspendiran iz Konzervativne stranke, nakon što su ga dvije kolegice prijavile za neprimjereno ponašanje. "To što sam napravio je u potpunosti neprimjereno. Bilo je pogrešno, bilo je glupo - nisam bio pri zdravoj pameti", rekao je za BBC.