Muž i žena bježali iz restorana bez plaćanja računa? Njihovo objašnjenje je sve: "Nije bilo dovoljno pečeno"

Angela i Ian McKie ljetovali su na Kreti, a za sobom su ostavili lošu reputaciju. Lokalni ugostitelji tvrde da je britanski par u najmanje tri navrata odbio platiti obrok.

Iako su lokalci u grupi na Facebooku objavili njihovu fotografiju i upozorili na prevarantski duo koji hara oko sela Koutouloufari, Ian je za Daily Mail sve demantirao.

Jedini incident koji se dogodio, kada su, kako tvrdi Ian, odbili platiti pola obroka, bilo je zbog loše pripremljene piletine i krumpira za 12 eura. "Konobarica nas je pitala ako je sve u redu. Rekli smo da je jelo nedovoljno pečeno", objasnio je.

Tada im je voditelj restorana navodno prijetio zatvorom zbog čega su račun platili. "Razgovarali smo s njim i rekao sam da nećemo platiti taj obrok. Zatim mi je rekao da ću, ako ne govorim dobro grčki, provesti noć u zatvorskoj ćeliji".

Kada je upravitelj spomenuo policiju, Angela je počela paničariti. Na kraju su platili taj obrok u cijelosti, kao i ostale stvari koje su naručili - ukupno 52 eura.

"Kada smo izlazili iz restorana, upravitelj me uhvatio za ruku i inzistirao da platimo", ispričao je Ian. Novci su već bili na stolu.

"Ono za što nas se optužuje jednostavno nije istina. To je malo selo s jednom ulicom trgovina, barova i taverni. Bilo bi nemoguće otići iz jednog restorana bez plaćanja, a kamoli tri jer se svi znaju", objasnio je Ian i rekao da ih ne bi pustili na let ako bi to bila istina.

"Pošteni smo ljudi, a nazivali su nas lopovima. Nikad nismo nigdje otišli, a da nismo platili račun. Ako smo otišli bez plaćanja, zašto nisu zvali policiju?", dodao je.

Lokalci u grupi na društvenoj mreži složni su da je par posjećivao restorane i nakon što bi pojeo obrok, počeo iznositi primjedbe i odbijao platiti račun.

"Svi su jako ljuti zbog njihovog ponašanja jer su sada svi Britanci na lošem glasu", komentirao je Flynn i Plymoutha.