Raskrinkana jeziva mreža silovatelja, sve snimaju: "To je nešto najgnusnije što sam vidjela"

Britanski kriminalisti otkrili su međunarodnu mrežu organiziranih seksualnih napadača koji koriste droge kojima žrtve sediraju prije silovanja i seksualnog napada.

Nacionalna agencija za kriminal (NCA) izjavila je da online mreže omogućuju počiniteljima da dogovore silovanje i zlostavljanje žrtava ili da dogovore snimanje seksualnih napada.

U mnogim slučajevima, te zločine počinili su oni koji iskorištavaju povjerenje i dugoročne odnose za počinjenje i olakšavanje počinjenja kaznenih djela, rekla je agencija, navodeći primjer poznatog slučaja Gisèle Pelicot u Francuskoj.

Otkad je u listopadu prošle godine započela istragu online foruma, NCA je identificirala više od 270 pojedinaca povezanih s tim forumom i njegovim nasljednicima, piše The Guardian.

Nigel Leary, zamjenik ravnatelja NCA-a, je rekao da su otkrili više od 210 osumnjičenika i potencijalnih žrtava, od čega je više od 90 % u inozemstvu.

"Vjerujemo da smo otkrili doista međunarodnu mrežu s članovima skupine identificiranima u desecima zemalja koje obuhvaćaju sve kontinente", rekao je Leary i dodao da su njihovi obavještajni podaci rezultirali s najamanje 14 odvojenih istraga, od čega je osam žrtava zaštićeno.

"Vidjeli smo korisnike kako aktivno komuniciraju s drugim istomišljenicima i detaljno raspravljaju o tome kako žele drogirati svoje žrtve kako bi počinili najgnusnije seksualno zlostavljanje", rekao je Leary.

Kako je objasnio, rasprave uključuju pozivanje drugih ljudi da sudjeluju u seksualnim napadima, traženje savjeta o najboljim lijekovima ili sedativima za korištenje i načinu njihove primjene, traženju da se provede i snimi specifično zlostavljanje te dogovaranje silovanja i zlostavljanja žrtava i razvoj taktika za izbjegavanje otkrivanja.

"U mnogim slučajevima koje smo do sada vidjeli, pojedinci su postali žrtve seksualnih napada dok su bili pod sedativima", rekao je, dodajući da ljudi možda nisu ni svjesni da se to dogodilo.

Leary je rekao da su razmjeri onoga što su istražitelji do sada vidjeli duboko zabrinjavajući te da se više ne radi o izoliranom ponašanju, već o organiziranom.

Prema obavještajnim podacima, postoje i druge skupine koje još nisu identificirane a uključene su u ovu vrstu kazennih djela.

Bivši suprug Gisèle Pelicot, Dominique Pelicot, osuđen je na 20 godina zatvora jer ju je drogirao i silovao, kao i zbog toga što je dopustio desecima drugih muškaraca da je siluju dok je bila bez svijesti, a zlostavljanje je trajalo gotovo desetljeće.

Pedeset muškaraca proglašeno je krivima za silovanje ili seksualne delikte nakon tromjesečnog suđenja u Avignonu, koje je završilo u prosincu 2024.

U zasebnoj operaciji, Europol je u četvrtak priopćio da je surađivao s agencijama za provođenje zakona iz sedam zemalja kako bi identificirao 156 žrtava i počinitelja u "neviđenoj operaciji usmjerenoj na seksualne napade omogućene drogom".

Helen Millichap, direktorica Nacionalnog centra za nasilje nad ženama i djevojčicama te javnu zaštitu,rekla je da je prekršaj "ukorijenjen u obiteljskom nasilju, kontrolirajućem i prisilnom ponašanju te seksualnom deliktu".

Rekla je da mnogi pogođeni ljudi možda ne znaju da su bili žrtve dok ih ne kontaktira policija ili dok ne vide digitalne dokaze. "Svjesni smo koliko to može biti zbunjujuće i uznemirujuće, posebno kada je odgovorna osoba netko poznat i pouzdan", rekla je.

Pozivajući sve koji sumnjaju da su možda bili žrtva da se jave, rekla je: "Ako nešto ne izgleda kako treba, ne trebaju vam dokazi ili jasno sjećanje da biste potražili pomoć."

"Ono što je otkriveno su neki od najgnusnijih djela koje sam vidjela u svojih 25 godina kao tužiteljica, a koji uključuju najgrublju zlouporabu povjerenja preživjelih žrtava od strane onih koji su trebali biti prvi koji će se brinuti o njima i pružiti im podršku", rekla je Siobhan Blake, voditeljica odjela za silovanja i teške seksualne delikte pri Krunskom tužiteljstvu (CPS).

"Tehnologija je promijenila razmjere ovog zlostavljanja, stvarajući nove puteve za iskorištavanje", rekla je, ali je također olakšala praćenje i procesuiranje zločina.