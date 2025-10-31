Majci troje djece ukinut dječji doplatak zbog bizarne pogreške: "Odmah sam ih nazvala, ali..."

Majci troje djece obustavljen je dječji doplatak nakon što su državne službe zaključile da se iselila iz zemlje – samo zato što je rezervirala putovanje u Italiju, iako ni ona ni njezina obitelj nisu napustili zemlju.

Riječ je o Britanki Sally koja je sa svojim partnerom i troje djece prošlog srpnja trebala otputovati u Italiju, no nisu se ukrcali na let jer je jedno dijete doživjelo epileptični napad na aerodromu.

Šesnaest mjeseci kasnije, Sally je primila pismo Porezne uprave u kojem stoji da se isplate doplatka za svu troje djece obustavljaju jer je, prema evidenciji, imala "jednosmjernu kartu" za Italiju.

"Nikada nismo ni napustili zemlju", rekla je, dodajući kako je morala pripremiti hrpu dokumenata kako bi dokazala da su pogriješili.

"Odmah sam nazvala službu za dječji doplatak i objasnila situaciju, ali su mi rekli da moram ispuniti obrazac i priložiti dokaze – tri mjeseca bankovnih izvadaka, potvrde škole i liječnika da smo se vratili, iako nikada nismo otišli. Umjesto toga poslali smo potvrdu zrakoplovne kompanije da nismo letjeli te dokumente o osiguranju. Rekli su mi da ću odluku saznati do prosinca", ispričala je za Guardian.

Ilustracija Foto: Getty Images

Kao i tisuće drugih koji su u posljednjih mjesec dana primili slična pisma, Sally kaže da ne može vjerovati da je, kao uzorna građanka i porezna obveznica, prisiljena dokazivati da nije prevarant – samo zato što državne službe nemaju potpune podatke.

"To je nevjerojatno frustrirajuće. Sigurna sam da će trošak ispravljanja ove pogreške biti veći od iznosa koji su obustavili", kaže ona. U posljednjih nekoliko tjedana više od 23.000 građana u Britaniji primilo je slična pisma kao dio državne akcije protiv zlouporabe dječjeg doplatka.

Porezna uprava ovog se tjedna već dva puta ispričala zbog pogrešaka i najavila da više neće suspendirati isplate prije nego što kontaktira korisnike i da će im dati mjesec dana da potvrde svoju podobnost.

"Ispričavamo se svima kojima su isplate pogrešno obustavljene. Svi koji su pogođeni trebaju nazvati broj naveden u pismu kako bismo potvrdili njihovu podobnost i odmah obnovili isplate", poručili su.

Akcija je temeljena na podacima s granica, no iskustva pogođenih ukazuju da su korišteni i podaci o avionskim rezervacijama bez provjere jesu li putnici doista letjeli.

Brojni slučajevi pokazuju da su neki građani koji su se vratili istim zračnim lukama zabilježeni kao da nikada nisu ušli u zemlju, dok su drugi koji su se vraćali preko drugih aerodroma, vlakom ili trajektom, "izbrisani" iz sustava.

Zabilježeni su i slučajevi u kojima su obustavljeni doplatci putnicima koji su na odmor otišli iz jednog grada, a vratili se preko drugog.

Državna služba koja je dostavila podatke poreznoj upravi poručila je da "obično ne posjeduje podatke o osobama koje su rezervirale let, ali se nisu prijavile za ukrcaj".