Britanka turistkinja Michelle Wilson (52) ostala je šokirana nakon što ju, kako ona tvrdi, instruktor parasailinga seksualno zlostavljao sto metara iznad mora.

Wilson je planirala vožnju padobranom s prijateljicom tijekom njihovog odmora u tuniškom gradu Sousseu, ali su zbog jakog vjetra morale letjeti odvojeno, s instruktorom.

Njezina prijateljica prva je poletjela s istim instruktorom i nije imala nikakvih problema, a onda je poletjela Wilson i sve je krenulo krivo.

"Osjećala sam se povrijeđeno i prljavo i bila sam uplašena", rekla je Britanka za the Sun i dodala da se stiskao uz nju i dodirivao je tijekom adrenalinskog leta.

Kazala je i da je osjetila kako joj se stražnji dio bikinija povlači i kako je instruktor povlačio remen.

"Morao je zatezati pojas kako bi me približio. Noge su mu bile raširene oko mene, jednu ruku je imao na padobranu, drugu nije. Tada sam osjetila kako mi dodiruje nogu. Pipkao me i pomicao se naprijed natrag prema meni i pričao mi na arapskom. Osjetila sam kako me pritišće. Bio je samo mladić, možda oko 20 godina", ispričala je.

Dodala je i da se osjećala u potpunosti bespomoćno dok je visjela u zraku. Kada su sletjeli, briznula je u plač. Požalila se upravitelju centra za vodene sportove, a zatim i lokalnoj policiji.