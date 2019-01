Sve je spremno za povijesno glasanje u britanskom parlamentu.

Zastupnici će odlučiti prihvaćaju li Vladin plan o razdruživanju s Europskom unijom. Izvjesno je da će većina u parlamentu biti protiv, što otvara vrata potpunoj neizvjesnosti u kojoj je sve moguće - izvanredni izbori, novi referendum ili odgoda Brexita.

U žustroj raspravi, zastupnici traže referendum ili nove parlamentarne izbore. Laburist Ben Bradshow kazao je kako je vrijeme već izgubljeno. "Theresa May potrošila je dosta vremena. Zemlji su potrebni parlamentarni izbori ili referendum. Suočeni smo s ekonomskom i krizom vlade", dodao je Bradshow. Lisa Nandy iz Laburista kazala je da britanska vlada ne zna što želi. Predložila je utvrđivanje novog plana koji bi bio prihvatljiv za sve.

Konzervativka Justine Greening kazala je kako je bilo jasno još od ljeta prošle godine da će Theresa May izgubiti na ovom glasanju. Smatra da Brexit treba biti otkazan. Konzervativka Anna Soubry smatra da je dogovor o Brexitu strašan. "Zastupnici ne bi trebali biti ucjenjivani prijetnjom kako nema dogovora koji bi bio alternativa ovome o kojemu raspravljamo", kazala je.

Julian Lewis bio je u svojem obraćanju najkraći. Njegov je govor bio kraći od 20 sekundi. Kazao je kako je bolji nikakav od lošeg dogovora i zato će glasati "ne, ne, ne".

The shortest speech in the Commons today (and the whole debate?) from Tory MP Julian Lewis, lasting a whole 18 seconds.



Spoiler alert: he won't be supporting the PM's deal... pic.twitter.com/5zdDEBwoqS