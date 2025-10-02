Preživjeli gotovo nemoguće! Nije im se otvorio padobran, pali su s više od 3000 metara: "Saznali smo..."

Padobranac je pao s visine od 3.350 metara nakon što mu se nisu otvorili ni glavni ni rezervni padobran. Slomio je zdjelicu, ali je čudesno preživio pad u pustinji.

Mitchell Deakin (25), je iz Velike Britanije doputovao u Nevadu kako bi sudjelovao u tandem skoku, koji je izvodio s instruktorom. Nisu im se otvorili ni glavni ni rezervni padobran, zbog čega su obojica u slobodnom padu udarila o tlo.

Helikopterom su prebačeni u bolnicu

Prema policiji, srušili su se nekontrolirano se vrteći i pali na tlo brzinom između 55 i 70 kilometara na sat. Helikopterom su prebačeni u Sveučilišnu bolnicu u Las Vegasu, piše New York Post.

Deakin je došao u SAD na padobranski skok 17. rujna, na aerodrom Jean u okrugu Clark, kako bi proslavio rođendan.

Pretrpio je teške ozljede - prijelom zdjelice, slomljena rebra, probušeno plućno krilo i ozljedu bubrega, navodi se na GoFundMe stranici koju je pokrenula njegova djevojka Isabel Clacher kako bi prikupila novac za bolničke troškove.

"Ovo je bilo iznimno traumatično za njega, njegovu obitelj i prijatelje, pogotovo jer je tako daleko od kuće", napisala je Clacher.

I Instruktor kritično

Instruktor Jiron Arcos Ponce (54) također je u kritičnom stanju. Šokantan incident istražuju policija Las Vegasa i Američko udruženje padobranaca.

Drugi instruktor rekao je istražiteljima da je primijetio kako padobran "ne radi onako dobro kako bi trebao", stoji u izvješću policije Las Vegasa.

"Saznali smo da ima više unutarnjih prijeloma u leđima, rebrima i zdjelici nego što smo mislili, no liječnici su nam rekli da će sve to zacijeliti jer su ozljede stabilne i drže ih mišići", poručila je njegova majka na GoFundMe stranici.

"On je vrlo pozitivan, brine se o njemu izvrstan bolnički tim i iskreno je zahvalan na vašoj dobroti, porukama, razgovorima i pozivima", dodala je.