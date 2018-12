Medicinska senzacija iz Brazila. Tamošnji liječnici postigli su velik uspjeh. 32-godišnja žena kojoj je presađena maternica mrtve donorice rodila je zdravu djevojčicu.

Prvi je to slučaj u svijetu, a osim što predstavlja prekretnicu, daje nadu i svim parovima koji se bore s neplodnošću.

Djevojčica koja je u utorak rođena u Brazilu u središtu je pozornosti znanstvenika, liječnika, ali i roditelja diljem svijeta. Njezinoj majci prije dvije godine presađena je maternica mrtve donorice.

"To je prvi takav slučaj u svijetu jer sva dosadašnja djeca koja su rođena iz postupka transplatirane maternice rođena su od strane žena koje su dobile maternicu od živog dodnora. To je jedan zaista velik uspjeh medicine i nešto što otvara brojne vidike", kazao je prof.dr.sc. Ratko Matijević, ginekolog.

Dosadašnji zahvati ovakvog tipa, koji su se provodili, u SAD-u, Češkoj i Turskoj nisu polučili uspješne rezultate. Ovaj slučaj, poručuje Matijević, otvara vrata za sve parove koji se bore s neplodnošću.

"To zasigurno neće postati nikada rutinske operacije, ali one ipak daju mogućnost ženama kojima je to potrebito i u razgovorima s kolegom Jandrijevićem iz transplatacijskog tima, mi smo već imali nekoliko upita potencijalno zainteresiranih žena", dodaje dr. Matijević.

U Hrvatskoj još nije napravljena nijedna transplantacija maternice sa živog donora. "Moramo još steći puno iskustava u tome, ali zasigurno iskustva koje ima naš transplatacijski tim. Što se transplatacije drugih organa tiče, zasigurno će nam biti od pomoći", objašnjava.

Prema podacima, u svijetu se dosad rodilo 11 beba iz presađenih maternica. Prva je rođena prije 5 godina, u Švedskoj.

