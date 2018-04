Braća Menendez, koja su prije gotovo tri desetljeća šokirala Sjedinjene Američke Države brutalnim ubojstvom svojih roditelja, srela su se prvi put nakon tog strašnog događaja. Ovaj put iza rešetaka kalifornijskog zatvora.

Erik Menendez (47) prebačen je prošlog tjedna u istu zatvorsku jedinici u kojoj se nalazi njegov 50-godišnji brat i suučesnik u ubojstvu roditelja, Lyle Menendez. Braća su osuđena na doživotnu kaznu zatvora zbog dvostrukog ubojstva – u oca su ispalili šest hitaca, a u majku čak deset.



Braća su 1989. godine, kada su imali samo 18 i 21 godinu, ustrijelila svoje bogate roditelje Jose i Kitty Menenedez u vili na Beverly Hillsu. Nakon presude više se nisu vidjeli. Kada su se prošlog tjedna ponovno sreli u San Diegu nakon više od 20 godina, zaplakali su.



"Moći će se vidjeti kao i svi drugi zatvorenici u ustanovi", izjavio je u četvrtak glasnogovornik zatvora Teryi Thornton. Kao partnere u zločinu, braću su razdvojili 1996. godine jer su smatrali da bi mogli zajedno pobjeći.



Tijekom suđenja tužiteljstvo je tvrdilo da su mladići ubili svoje bogate roditelje zbog nasljedstva više milijuna dolara, no njihovi odvjetnici branili su ih tvrdeći da se radilo o osveti jer je otac više godina seksualnog zlostavljao mlađeg sina Erika. Ipak, na sudu zlostavljanje nikada nije dokazano.



Braća su uhićena nakon što je djevojka psihologa kod kojeg je dolazio Erik prijavila mladića zbog prijetnji liječniku. Snimka razgovora sa psihologom, na kojoj su razgovarali o ubojstvima, kasnije je prihvaćena kao dokaz na sudu.



Suđenje je počelo 1993. godine, no nakon što porota dva puta nije uspjela donijeti odluku, 1995. godine slučaj je ponovo vraćen na početak.



U veljači 2018. godine Lyle je premješten iz zatvora u Sjevernoj Kaliforniji u San Diego u kojem se nalazi 3900 zatvorenika, ali braća nisu bila u istom krilu i nisu se vidjela sve do prošlog tjedna.

"Majci još nisam oprostio"

Prema riječima Roberta Randa, novinara koji je pratio njihov slučaj od 1989. godine, braća su briznula u plač čim su se vidjela. Dok su bili razdvojeni, nije im bilo dozvoljeno niti da se čuju telefonom, ali su pisali pisma jedan drugom i igrali šah preko e-maila, kako je Lyle Menendez otkrio za ABC kojima je dao intervju. Teško je optužio svoju majku koja je, prema njegovim riječima, zataškavala zlostavljanje koje je njezin suprug činio sinu.



"Volim svoju majku i još uvijek plačem zbog nje, ali joj nisam oprostio. Donijela je niz krivih odluka i odlučila je šutjeti o onome što se događalo. Kakva je to majka koja može takvo nešto dopustiti?" ustvrdio je Lyle.