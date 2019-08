Britanskom premijeru Borisu Johnsonu su trebali mjeseci da krene na prvo putovanje u inozemstvo, ali jako brzo se raskomotio u Elizejskoj palači i podignuo nogu na stolić.

Johnson je snimljen kako podiže nogu i prislanja cipelu na stolić u Elizejskoj palači te maše fotografima u prostoriji, a Macron je promatrao cijelu situaciju djelujući kao da se zabavlja.

To se dogodilo nakon što su se dvojica čelnika obratila novinarima u vrtu Elizejske palače. Elizejska palača je kasnije objavila da su razgovori bili "konstruktivni i temeljiti".

Francuski predsjednik Emmanuel Macron ranije je nepopustljivo rekao premijeru Borisu Johnsonu da nema dovoljno vremena da se pregovara o cijelome novom dogovoru o Brexitu.

Na svojem prvom inozemnom putovanju otkad je preuzeo premijersku dužnost prije mjesec dana, Johnson je upozorio njemačku kancelarku Angelu Merkel i Macrona da će se suočiti s potencijalno neuređenim Brexitom bez dogovora 31. listopada ako Europska unija ne pristane na novi dogovor.

Sudbina Velike Britanije leži samo u Johnsonovim rukama, rekao je Macron, dodajući da, iako izlazak bez dogovora nije scenarij poželjan za EU, blok bi bio spreman za takvu mogućnost.

"Želim biti vrlo jasan: u mjesecima koji slijede, nećemo naći novi dogovor o povlačenju koji jako odstupa od originala", rekao je francuski čelnik u dvorištu Elizejske palače stojeći pored Johnsona.

No dodao je: "Nitko neće čekati do 31. listopada, a da se ne potrudi pronaći dobro rješenje". Johnson je rekao Macronu da želi dogovor o Brexitu i vjeruje da ga je još uvijek moguće postići u razdoblju do krajnjeg roka 31. listopada.

Rekao je da je "jako ohrabren" onime što je čuo od njemačke kancelarke Angele Merkel za vrijeme pregovora susreta u Berlinu u srijedu.

""Pustimo da se obavi Brexit, pustimo da se obavi osjetljivo i praktično i u interesu obje strane i nemojmo čekati do 31. listopada", rekao je Johnson. "Napredujmo u produbljivanju i jačanju prijateljstva i partnerstva između nas", dodao je. (Hina)