Na pravoslavni Badnjak u Jagodini u Srbiji odvijala se prava drama: nakon svađe u kafiću ubijen je vlasnik kafića, a ranjen je još jedan muškarac. U njih je pucao Saša Milosavljević (47) koji je pobjegao, ali ga je policija uspjela locirati. Likvidirali su ga pripadnici Specijalne antiterorističke jedinice nakon što je pucao i na njih.

Ministar unutarnjih poslova Ivica Dačić otkrio je detalje o ubojici. Potvrdio je da je riječ o osobi s bogatim kriminalnim dosijeom, uključujući pokušaj ubojstva, nasilje u obitelji, teške krađe...

"Nije to bio jednostavan Badnjak s aspekta policijskog posla. Policija je morala raditi na praznik. Ovdje je alkohol kriv, došlo je do svađe u kafiću, on je otišao kući, donio škorpion i pištolj. Prilikom pokušaja uhićenja pucao je na policiju, imao je dva pištolja, škorpion i CZ, naravno nije imao dozvole", rekao je Dačić za TV Pink.

Otkrio je i detalje užasa u Jagodini.

"Kad je ubojica došao s oružjem u kfić, prvo je počeo pucati u plafon. Osobi koja ga je izvela pucao je u noge. On ima tri prostrjelne rane u nogama. Onda je ponovo ušao u kafić i ispalio jedan hitac u vlasnika. Pogodio ga je u trbuh, nakon čega je umro u bolnici", rekao je Dačić.

