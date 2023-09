VIDEO Borbenom avionu otpao spremnik goriva, smrskao je sve pod sobom

Spremnik goriva borbenog zrakoplova F-4 Phantom II turskih zračnih snaga pao je u utorak ujutro na automobile na parkiralištu u sjedištu nacionalne naftne kompanije Turkish Petroleum Corporation u Ankari.

Šokantne video snimke pokazuju ogromni spremnik goriva kako pada s neba i zabija se u parkirane automobile. Spremnik je smrskao dva automobila te oštetio vjetrobransko staklo i krov trećeg automobila.

#BREAKING : Pilot of a McDonnell Douglas F-4E Phantom II (Terminator 2020) fighter jet of #TurkishAirForce / #THK jettisoned external fuel tank of his aircraft over Ankara, capital city of Turkiye. The external fuel tank fell on two cars. pic.twitter.com/hYo0sE8qgX

Lokalni mediji javljaju kako su ljudi panično bježali kada se spremnik goriva zabio u automobile, a Daily Mail javlja kako nema ozlijeđenih.

Borbeni avion kojemu je otpao spremnik goriva poletio iz područja u sjeverozapadnoj Ankari, gdje se održava zrakoplovni festival, i sigurno se vratio u bazu u Eskişehiru.

Extra fuel tank of an F-4 fighter jet, part of which fell into an open parking lot while flying in Ankara, Turkey, fell on vehicles in the parking lot #Breaking pic.twitter.com/b6D4IX2wiq