Filmska redateljica o kaosu i paleži u Parizu: "Mladi se ne osjećaju integriranima"

"Ako ne znate što se dešava ne biste ništa primijetili, ima jako mnogo ljudi na ulicama, ima mnogo turista, sve je dosta živo kao i inače. Ipak je malo napeto i jako puno ljudi neće izaći večeras van. Ja ću se što prije vratiti kući i tako nažalost već zadnja četiri dana", rekla je Bojana Momirović, filmska redateljica za Dnevnik Nove TV.

"Nismo dobili nikakve posebne upute. Ako ste pratili vijesti u zadnjih četiri dana vidjeli ste da je većina tih huligana jako mlada i da ih je trećina maloljetna. Predsjednik Francuske Emmanuel Macron i Vlada tražili su da roditelji ne puštaju djecu na ulice i da ne sudjeluju u ovim neredima. Inače nema nikakvih drugih savjeta, svi se nekako nosimo s time. Nažalost, imamo iskustva s raznim demonstracijama raznih vrsta u Parizu i cijeloj Francuskoj tako da je to skoro dio svakodnevice", dodala je.

Na pitanje kakvo je političko ozračje i zbog čega se sve ovo sad događa, Momirović je odgovorila: "Pa to je dosta slojevito pitanje i traži slojevit odgovor.

Ako ste vidjeli snimke, slike i prijenose, većina tih huligana su iz predgrađa gdje je većina žitelja iz bivših francuskih kolonija.

Francuska ima veliki problem identiteta, nekih deset posto Francuza je iz bivših francuskih kolonija iz Afrike i arapskih zemalja.

Svi ti mladi ljudi se ne osjećaju dovoljno integriranim, iako je već treća ili četvrta generacija ovdje. To je veliki problem koji je poznat u ovoj zemlji tako da je ovo isto jedna reakcija na to pošto su zapalili općine, škole, francuske institucije i onda je to prešlo na pljačke i otišlo na neku drugu razinu koja više nije idealizam."

"Činjenica je da ima problem integracije i identiteta s čime se Francuska bori već jako dugo", zaključila je Momirović.

Sahranjen tinejdžer kojeg je ubio francuski policajac

U nazočnosti obitelji i prijatelja u subotu je sahranjen tinejdžer kojeg je ranije ovog tjedna ubio policajac prilikom kontrole prometa u Nanterreu u blizini Pariza .

Služba u džamiji u Nanterreu je počela u podne, pišu dnevne novine Le Parisien. Na zahtjev obitelji, nijedan novinar nije nazočio obredu ni sahrani Nahela M., 17-godišnjaka alžirskog i marokanskog podrijetla čija je smrt izazvala dane nereda diljem zemlje.

Bijeli lijes je položen u džamiju oko podneva, piše Le Parisien.

Oko džamije je postavljena sigurnosna zona a samo je određenim osobama bio dopušten pristup. Na posljednjem ispraćaju bilo je više stotina ljudi, izvijestio je list Le Figaro.

Smrt Nahela ponovno je potaknula dugogodišnje pritužbe siromašnih i rasno mješovitih urbanih zajednica na policijsko nasilje i rasizam. Francuski predsjednik Emmnanuel Macron je zanijekao postojanje sustavnog rasizma unutar francuskih službi sigurnosti.

Francuska se u subotu oporavljala od četvrte noći nereda koje je izazvalo ubojstvo Nahela. Vlada je širom zemlje rasporedila 45.000 policajaca i nekoliko oklopnih vozila ne bi li suzbila najgoru krizu u Macronovog mandata od prosvjednog pokreta žutih prsluka.

U četvrtoj noći nereda zapaljeno je više od 1300 automobila i izazvano 2560 požara na cestama, objavilo je francusko ministarstvo unutarnjih poslova.

Po vlastima, napadnuta je 31 policijska postaja. Ukupno 1311 osoba uhićeno je u noći s petka na subotu, priopćilo je ministarstvo unutarnjih poslova, a prosječna dob uhićenih je 17 godina.

