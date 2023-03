Mihail Podoljak, savjetnik ukrajinskog predsjednika Volodomira Zelenskog iznio je neobične optužbe na račun francuske modne kuće. Svoje sumnje iznio je na Twitteru.

Podoljak je tu modnu kuću optužio da je natopljena krvlju nakon što je objavljena reklama na kojoj su, kako tvrdi, boje ruske zastave i zloglasni znak V, piše msn.com.

Na otvaranju modne revije u Parizu u ponedjeljak, prikazana je reklama Louisa Vuittona na čijem se početku odmata velika zastava u plavoj, crvenoj i bijeloj boji, a istaknuto je i slovo V. Francuska zastava ima plavu, bijelu i crvenu boju, a iako V može označavati Vuitton, Podoljak je prozvao francusku modnu kuću da svojom reklamom aludira na rusku zastavu te na simbol koji koristi ruska vojska.

"Modna kuća usmjerena je na nove ruska bogataše pa se odlučila javno poigrati simbolima agresije", rekao je Podoljak u objavi na Twitteru. "Luksuz bolje miriše kad je natopljen krvlju, zar ne Louis Vuitton?", napisao je. Inače ruska zastava ima bijelu, plavu i crvenu boju. Ruska vojska koristi "V" kao simbol koji znači "snaga u istini" i slovo "Z" što znači "za pobjedu".

Francuska modna kuća još se nije oglasila i reagirala na optužbe.

For over a year, RF has been slaughtering Ukrainians in Europe using the tricolor & V/Z swastika. An elite fashion house focused on "Russian nouveau riche" chose to publicly toy with the symbols of aggression.

Luxury smells better when it's drenched in blood, right @LouisVuitton? pic.twitter.com/I5lZ90n6RC