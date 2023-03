Nakon strašne snimke na kojoj su ruske vojne snage eliminirale ukrajinskog vojnika okriven je njegov identitet.

Nakon što se internetom proširila uznemirujuća snimka pogubljenja ukrajinskog vojnika pošto je odbio poslušati rusku vojsku, otkriven je njegov identitet. Radi se o 40-godišnjem Timofiju Šaduri, kojeg je na snimci prepoznala sestra.

Uznemirujuća snimka strijeljanja širi se internetom: Uzviknuo "slava Ukrajini", u njega ispaljen rafal

Djeca nestala u ratnom vihoru: Ukrajina ih s okupiranih teritorija vratila 307, u Rusiju deportirano više od 16.000?



Vojnika sa snimke jučer je opkolila ruska vojska te mu naredila da se preda. On ih nije poslušao, nego je nastavio pušiti te je poviknuo "slava Ukrajini", što su mu bile posljednje riječi.

The unknown Ukrainian soldier who died shouting Slava Ukraini to his Russian captors pic.twitter.com/AZNovOUhJE