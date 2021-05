Bjeloruski putnički zrakoplov na letu iz Minska u Barcelonu okrenuo se u srijedu, pokazuju podaci Flightradara24 nakon što ga je Poljska obavijestila da možda neće moći ući u francuski zračni prostor.

Čelnici Europske unije naredili su dužnosnicima da nametnu nove sankcije Bjelorusiji i pronađu način da se zabrani let bjeloruskim prijevoznicima u zračnom prostoru EU-a nakon što je prisilno prizemljen Ryanairov avion u Minsku i uhićen oporbeni novinar.

Let 2869 bjeloruskog državnog prijevoznika Belavie iz Minska trebao je sletjeti u Barcelonu u srijedu poslijepodne.

"Taj pilot je od nas primio informaciju da je francuski zračni prostor blokiran (...) i da možda ima problem s ulaskom", rekao je glasnogovornik Poljske agencije za zračni promet (PANSA) Pawel Lukasiewicz.

Belavia je odbila komentirati slučaj.

Belavia flight #B2869 from Minsk to Barcelona is holding over Belarus. Reason is currently unknown.https://t.co/w1TND8atFM pic.twitter.com/T1znrgCUSx