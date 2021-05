Let Ryanaira 4987 iz Atene koji je sinoć trebao sletjeti u Vilniusu bio je nadomak odredišta, kad je odjednom promijenio smjer. Kapetan je kratko priopćio da se vraćaju u Minsk.

Drugog objašnjenja nije bilo. No jedna osoba, piše Reuters, na letu je točno znala što se događa. Ustao je sa svog sjedala, počeo prekapati po pretincu za prtljagu iz kojeg je izvadio laptop i mobitel.

Stvari je predao ženskoj osobi koja ja bila u njegovoj pratnji. Riječ je, naravno, o bjeloruskom disidentu Romanu Protaseviču (26), koji je u domovini tražen zbog prosvjeda prošle godine nakon izbora na kojima je pobijedio Aleksandar Lukašenko.

Znao je da nema puno vremena.

"Kad su objavili da ćemo sletjeti u Minsk, Roman je ustao i otvorio pretinac za prtljagu. Mislim da je pogriješio. Laptop i mobitel mogao je predati i meni i drugim putnicima, a ne djevojci koja je također, mislim, uhićena", rekao je Mantas iz Litve, jedan od putnika na letu.

Bjeloruske vlasti za avion u kojem se odvijala drama poslale su MiG-29. Poletio je na osobnu zapovijed predsjednika Lukašenka.

Druga putnica ispričala je Reutersu da je Protasevič bio vrlo uplašen.

"Pogledala sam mu ravno u oči. Bio je vrlo tužan", rekla je. Čim su sletjeli u Minsk, Protaseviča su odmah izdvojili, a psi su počeli tražiti eksploziv, koji je bio službena verzija presretanja zrakoplova. Nisu našli ništa.

"Vidjeli smo da je zaustavljen kod preuzimanja prtljage. I drugim putnicima pregledavali su prtljagu, a zatim su ih odvezli autobusom do terminala, gdje su pričekali nekoliko sati da nastave let. Kroz prozor smo vidjeli da je Roman stajao sam, a policajac sa psom pokušavao je naći nešto u njegovoj prtljazi", dodao je Mantas.

Još jedan putnik posvjedočio je litavskim medijima da se Protasevič predstavio bjeloruskim sigurnosnim službama: "Vidio sam kako mu oduzimaju putovnicu. Skinuo je masku i rekao: 'Ja sam taj i taj i ja sam razlog zbog kojeg se sve ovo događa.'"

Putnik Mantas ne zna što je bilo s djevojkom kojoj je Protasevič dao laptop i mobitel, no kad su se konačno ukrcali za Vilnius, u avionu je bilo mnogo više mjesta nego prije slijetanja u Minsk.

Europska unija zahtijeva od Bjelorusije momentalno puštanje Protaseviča na slobodu.

Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen zauzela se u nedjelju kasno navečer za uvođenje sankcija Bjelorusiji, čije su vlasti prisilile na slijetanje avion Ryanaira, dok je Litva pokrenula istragu zbog otmice koju povezuje s terorizmom. Von der Leyen je prozvala režim u Bjelorusiji za nečuveno i protuzakonito ponašanje.

The outrageous and illegal behaviour of the regime in Belarus will have consequences.



Those responsible for the #Ryanair hijacking must be sanctioned.



Journalist Roman Protasevich must be released immediately.



EUCO will discuss tomorrow action to take.