FOTO Rusi napali Lavov hipersoničnom raketom: Odjekuju eksplozije, ima mrtvih i ranjenih, među njima i djeca. Poljska digla avione

Tijek događaja iz minute u minutu:

7:20 Najmanje dvoje civila je ubijeno, a 23 je ranjeno u Lavovu u ruskom napadu izvedenom hipersoničnim projektilom, izvijestili su guverner Lavovske oblasti Maksim Kozicki i gradonačelnik Andrij Sadovji. U gradu je usred zračne uzbune odjeknulo više eksplozija.

Među ranjenima je petero djece, a među njima i desetogodišnji dječak. Prema riječima gradonačelnika, 15 osoba je nakon napada prebačeno u lokalne bolnice. Nekoliko zgrada u blizini glavnog željezničkog kolodvora zapalilo se nakon udara.

7:10 Zasad ima najmanje 17 žrtava, uključujući dvoje djece, nakon što su Rusi hipersoničnim projektilima napali centar Lavova. Gori nekoliko zgrada, a spasioci su na terenu, javlja Kyiv Post .

❗️There are at least 17 victims including 2 childten after Russians attacked the center of Lviv with hypersonic missiles. Several buildings are burning, rescuers on scene. pic.twitter.com/7RUzhdYonv

7:00 Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski zatražio je od kanadskog premijera Justina Trudeaua da mu pomogne osigurati potporu među zapadnim partnerima za napade na vojne ciljeve duboko na ruskom teritoriju.

Ured Trudeaua priopćio je da je kanadski premijer rekao ukrajinskom predsjedniku da ruski napadi "dodatno jačaju globalno jedinstvo i odlučnost u podršci Ukrajini u nadolazećim međunarodnim angažmanima".

While Ukraine's allies forbid the striking of Russia's airfields and launchers, Russians take full advantage to blitz the country with an increasing variety of missles, all from their protected zones.



Attacks only from the past 5 hours show the scale. pic.twitter.com/QTAlj7Ovdn