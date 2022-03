U razgovoru za CNN, bivši ruski ministar vanjskih poslova Andrej Kozirjev nazvao je rat barbarskim činom. Sve ruske diplomate pozvao je da u znak osude agresije na Ukrajinu podnesu ostavke.

Bivši ruski ministar vanjskih poslova Andrej Kozirjev, koji je bio prvi šef diplomacije u vladi Borisa Jeljcina, u četvrtak je u razgovoru za CNN rat nazvao barbarskim činom.

S Kozirjevim je razgovarala Christiane Amanpour, a rekao joj je rekao kako to nije mogao zamisliti dok je bio na mjestu ministra.

I call on all Russian diplomats to resign in protest.



Уважаемые дипломаты России, вы профессионалы а не дешёвые пропагандисты. Когда я работал в МИДе, я гордился своими коллегами. Сейчас просто нельзя поддерживать кровавую братоубийственную войну в Украине.