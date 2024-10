Trumpov bivši predstojnik ureda: "Trump spada u definiciju fašista, upravljao bi kao diktator, ne razumije Ustav a ni koncept vladavine prava"

John F. Kelly bio je predstojnik ureda predsjednika Donalda Trumpa godinu i pol. To možda ne zvuči kao puno, ali Kelly je bio predstojnik ureda s najdužim stažom kod Trumpa. Taj odlikovani general marinaca odlučio je nakon napuštanja pozicije da neće nikada javno progovoriti o danima službe kod Trumpa, osim ako ne primjeti nešto duboko zabrinjavajuće vezano za Trumpa, kao i nešto što je luđački netočno.

A to se pojavilo ovih dana kada je Trump počeo javno govoriti o tome da bi koristio vojsku protiv "unutarnjih neprijatelja", što su izjave koje su duboko zabrinule Kellya. U intervjuu za New York Times Kelly je izrazio svoju zabrinutost i apelirao na glasače da trebaju obratiti pozornost na karakter i sposobnost osobe kada biraju svojeg budućeg predsjednika, čak i više nego na to kako kandidat zauzima mišljenja oko različitih problema.

"U mnogo stvari, ja bih se složio s nekim njegovim politikama. Ali opet, veoma je opasno imati krivu osobu na najvažnijoj funkciji", upozorava Kelly.

Prema njegovom mišljenju Trump spada u definiciju fašista, želi vladati kao diktator, a nema ni razumjevanje Ustava, a ni koncepta vladavine prava. Potvrdio je da je istina da je Trump izražavao svoje divljenje Hitleru, da je prezirao vojne invalide, a one koji su poginuli na bojnom polju ili su bili zarobljeni zvao je gubitnicima i naivcima.

Kao iz definicije fašizma

“Pa, gledajući definiciju fašizma: To je krajnje desna autoritarna, ultranacionalistička politička ideologija i pokret koji karakterizira diktatorski vođa, centralizirana autokracija, militarizam, prisilno potiskivanje opozicije, vjera u prirodnu društvenu hijerarhiju. Svakako, prema mom iskustvu, to su stvari za koje on (Trump) misli da bi bolje funkcionirale u smislu vođenja Amerike. Sigurno je da je bivši predsjednik krajnje desno politički, sigurno je autoritaran, divi se ljudima koji su diktatori – on je to rekao. Tako da on svakako spada u opću definiciju fašista, sigurno”, rekao je general Kelly.

Kellyu se čini da Trump nije nikada prihvatio do kraja da on nije najmoćniji čovjek na svijetu, jer on shvaća da je moć dozvola da se radi štogod hoćeš i gdjegod hoćeš. To mu je, po Kellyu, ostalo iz njegovih dana u biznisu, kad bi ljudima naredio da rade što trebaju raditi, a oni bi to bespogovorno izvršavali. A ni njegovi službenici, a ni američki generali nisu pokazivali tu razinu poslušnosti, što njemu nikako nije bilo jasno.

Kelly je rekao da je u prvih nekoliko dana rada za g. Trumpa kao predstojnik njegovog ureda u ljeto 2017. morao objašnjavati predsjedniku da su najviši vladini dužnosnici poput njega položili prisegu na Ustav i da je ta zakletva iznad osobne odanosti. Kelly je rekao da ga je Trump pritiskao oko te zakletve i da se činilo kako mu smeta to što su najviši suradnici stavili svoju zakletvu na Ustav - i, šire, vladavinu prava - iznad svega ostalog.

"On i ja smo razgovarali o tome - to je bio novi koncept za njega, pretpostavljam da je to najbolji način da se izrazim, i ne mislim da je to koncept koji je ikada u potpunosti prihvatio. Za Trumpa je osobna odanost gotovo sve", ispričao je John F. Kelly za New York Times.

"Hitler je radio i neke dobre stvari"

Kelly je ispričao kako je Trump u više navrata izrazio svoje simpatije za Adolfa Hitlera. Kellyu se čini da to dolazi od Trumpovog slabog poznavanja i poštovanja prema povijesti.

"Kao prvo, to nikada ne biste trebali reći", znao je Kelly reći Trumpu. “Ali kad biste znali čime se Hitler bavio od početka do kraja, sve što je radio bilo je u prilog njegovom rasističkom, fašističkom životu, znate, filozofiji, tako da ništa što je učinio, ne možete tvrditi da je bilo dobro, sigurno nije učinjeno ni iz ispravnih razloga."

Kelly je rekao da bi to obično završilo razgovor, ali Trump bi to povremeno ponovno iznio. U Atlanticovom članku pozabavili su se Trumpovom izjavom da mu trebaju Hitlerovi generali, da mu treba ta razina poslušnosti njegovih generala.

Kelly ga je tada upozorio da su Hitlerovi generali pokušali ubiti Hitlera tri puta, pa skoro i uspjeli. Trumpa to nije razuvjerilo, te je inzistirao da su bili odani njemu.

Drugom prigodom Trump je ispalio da mu trebaju "njemački generali", pa ga je Kelly upitao: "Mislite li na Bismarckove generale?" Kelly je, kako sam kaže, bio svjestan da Trump nema pojma ni tko je Bismarck, a ne zna ništa ni o prusko-francuskim ratovima. Pa ga je opet pitao: "Mislite li na kajzerove generale? Sigurno ne mislite na Hitlerove generale?" A Trump je rekao: "Da, da, Hitlerovi generali." Kelly mu je objasnio da je Rommel morao počiniti samoubojstvo nakon što je sudjelovao u zavjeri protiv Hitlera. Trump je tada Kellyu rekao da nema pojma tko je Rommel.

Ono što je generala Kellya osobno potreslo u radu s Trumpom je bio posjet nacionalnom memorijalnom groblju u Arlingtonu na dan sjećanja 2017. godine. Obilazili su noviji dio groblja gdje je među ostalima bio sahranjen i Kellyev sin Robert koji je kao marinac poginuo u Afganistanu 2010.

U šetnji grobljem, Trump je upitao što su svi ti mrtvi dobili s time što su poginuli.

"I mislio sam da postavlja jedno od tih retoričkih pitanja, znate. Ali nisam shvatio da je ozbiljan - jednostavno nije vidio u čemu je smisao. Tada sam ga upoznavao, a ta nesebičnost je nešto što jednostavno nije razumio. 'Što oni imaju od toga?' pitao se Trump". ispričao je John F. Kelly.

Za kraj je upitan ima u Trumpu imalo empatije.

"Ne", rekao je general Kelly.

