Bivši predsjednik Mongolije narugao se Putinu te objavio zanimljivu kartu: "Bez brige, mi smo prijateljski i slobodan narod"

Ruski predsjednik Vladimir Putin u spomenutom je intervjuu pokazao i kartu iz 862. godine i ustvrdio da "Ukrajina povijesno pripada Rusiji".

Nakon te izjave ubrzo se oglasio novinar i bivši predsjednik Mongolije Tsakhiagiin Elbegdorj (61). On je na X-u objavio nekadašnju kartu svijeta na kojoj se vidi nekadašnje Mongolsko carstvo koje se protezalo i na dobar dio današnje Rusije.

Uz tu kartu napisao je: "Nakon Putinova govora. Našao sam mongolsku povijesnu kartu. Bez brige, mi smo prijateljski i slobodan narod".

Karte koje je dijelio također su pokazale koliko je Rusija bila mala u 15. stoljeću. Mongolsko carstvo nekada je bilo najveće na svijetu. Njegov teritorij pokrivao je veći dio Euroazije i uključivao današnju Kinu i velik dio Rusije, kao i Ukrajinu, piše Business Insider.

Danas je Mongolija, između Kine i Rusije, manja zemlja, ali je još uvijek jedna od najvećih svjetskih nacija u smislu ukupnog kopna.

After Putin’s talk. I found Mongolian historic map. Don’t worry. We are a peaceful and free nation🌏 pic.twitter.com/w5c2Hr0cQK