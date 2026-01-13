Ruska učiteljica u središtu velike istrage: "Ona te ljude šalje ravno u smrt"

Velika istraga otkrila je kako su strani državljani, uglavnom iz siromašnijih zemalja, regrutirani za služenje u ruskoj vojsci uz lažna obećanja o sigurnim poslovima, državljanstvu i izbjegavanju borbi u ratu protiv Ukrajine.

U središtu BBC-jeve istrage je Ruskinja koja je putem Telegrama nudila ugovore i dokumente za ulazak u Rusiju.

Prema istrazi, deseci, a vjerojatno i stotine stranih državljana dovedeni su u Rusiju pod lažnim obećanjima te su potom upućeni na bojišnicu u Ukrajini. Mnogi od njih vjerovali su da će obavljati civilne ili neborbene poslove, poput čuvanja industrijskih i naftnih postrojenja, a ne sudjelovati u borbama.

Jedan od njih je Omar, 26-godišnji Sirijac, koji je BBC-ju ispričao da je gotovo devet mjeseci proveo na prvoj crti bojišnice. Iz sigurnosnih razloga BBC mu je promijenio ime.

Omar navodi da je u Rusiju došao u ožujku 2024. zajedno s još 14 Sirijaca, nakon što im je ponuđen zaštitarski posao. No, kada su došli u Moskvu shvatili su da su prevareni i da obećanog posla nema.

Bivša učiteljica nudila ugovore za vojsku

U potrazi za rješenjem, stupili su u kontakt s Polinom Aleksandrovnom Azarnikh, 40-godišnjom Ruskinjom i bivšom učiteljicom, koja je putem Telegram kanala nudila ugovore za služenje u ruskoj vojsci.

Prema Omarovim riječima, Azarnikh im je ponudila jednogodišnje ugovore, visoku mjesečnu plaću i jednokratnu isplatu, uz obećanje da će obavljati neborbene zadatke i da će im pomoći u dobivanju ruskog državljanstva. Tvrdi i da im je rekla kako mogu izbjeći sudjelovanje u borbama ako joj plate 3000 dolara.

Ugovori su, prema njegovim navodima, bili isključivo na ruskom jeziku koji nitko od njih nije razumio, a putovnice su im oduzete uz obećanje da će biti vraćene nakon reguliranja statusa.

Unatoč tim obećanjima, Omar tvrdi da je nakon svega deset dana obuke poslan na bojišnicu u Ukrajini, bez prethodnog vojnog iskustva. Kada je odbio platiti dogovoreni iznos kaže da mu je Azarnikh poslala snimku na kojoj pali njegovu putovnicu. Navodi i da je pokušao odbiti sudjelovanje u vojnoj operaciji, no da su mu zapovjednici zaprijetili zatvorom ili smrću.

"Prevareni smo", rekao je Omar te je opisao Azarnikh kao osobu koja je svjesno dovodila ljude u ratne uvjete.

Istraživanje je pokazalo da Azarnikh putem Telegram kanala s oko 21.000 pratitelja objavljuje pozive za pridruživanje ruskoj vojsci. Identificirano je više od 490 pozivnih dokumenata koje je poslala muškarcima iz zemalja poput Sirije, Jemena, Egipta, Maroka, Iraka, Obale Bjelokosti i Nigerije.

Prema navodima regruta i njihovih obitelji mnogi su vjerovali da neće biti poslani u borbe ili da će moći napustiti vojsku nakon isteka jednogodišnjeg ugovora. Međutim, kasnije su saznali za ruski dekret iz 2022. godine koji omogućuje automatsko produljenje vojnih ugovora dok rat traje.

"Ona te ljude šalje ravno u smrt"

BBC je razgovarao s osam stranih boraca koji tvrde da ih je Azarnikh regrutirala, kao i s obiteljima 12 mladića koji su poginuli ili se vode kao nestali.

Jedan od sugovornika je i Habib, Sirijac koji je služio u ruskoj vojsci i koji tvrdi da je surađivao s Azarnikh. Govorio je pod pseudonimom iz straha od posljedica.

"Ona te ljude šalje ravno u smrt. Arapi koji dolaze ne znaju ni koristiti oružje. Čak i kada pucaju na njih, oni se smrznu i ne pucaju natrag", rekao je Habib.

Dodao je da Azarnikh svjesno manipulira ljudima koji ne govore ruski jezik te da mnogi potpisuju ugovore koje ne mogu pročitati niti razumjeti.

U jednom slučaju, BBC je čuo glasovnu poruku u kojoj Azarnikh prijeti majci vojnika koji služi u ruskoj vojsci upozoravajući je da će njezin sin biti ubijen ako nastavi javno govoriti o njegovoj sudbini.

BBC je zabilježio i slučaj obitelji iz Egipta. Yousef je ispričao da je njegov brat Mohammed 2022. došao u Rusiju na studij, ali je zbog financijskih problema prihvatio ponudu žene po imenu Polina, koja mu je obećala pomoć, smještaj i posao uz mogućnost nastavka školovanja.

Mohammed je ubrzo poslan u Ukrajinu. Njegov posljednji telefonski poziv obitelji bio je u siječnju 2024. godine, a gotovo godinu dana kasnije obitelj je putem Telegrama zaprimila poruku s fotografijama njegova tijela. Kasnije su doznali da je poginuo gotovo godinu dana ranije.

U prosincu ubijeno oko 25 tisuća vojnika

Prema procjenama NATO-a, od početka ruske invazije na Ukrajinu 2022. godine više od milijun ruskih vojnika je poginulo ili ranjeno, a samo u prosincu 2025. ubijeno je oko 25.000 vojnika.

Analiza temeljena na osmrtnicama i javno dostupnim podacima, pokazuje da su ruski vojni gubici prošle godine rasli brže nego ikada.

Koliko se stranih državljana pridružilo ruskoj vojsci teško je utvrditi, no prema analizi riječ je najmanje 20.000 osoba, uključujući državljane Kube, Nepala i Sjeverne Koreje. I Ukrajina je pretrpjela velike gubitke te je također primala strane borce.

BBC je dodatno identificirao još dva Telegram kanala na arapskom jeziku koji nude slične ugovore i financijske poticaje za pridruživanje ruskoj vojsci.

Azarnikh je odbacila optužbe i zaprijetila BBC-ju tužbom zbog klevete, a rusko ministarstvo obrane i ministarstvo vanjskih poslova nisu odgovorili upit.

Omar se u međuvremenu vratio u Siriju. Dvojica njegovih suboraca, prema navodima njihovih obitelji, su poginula. "Za nju smo bili samo brojevi ili novac. Ono što nam je učinila nećemo zaboraviti", rekao je.