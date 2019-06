Roming, uporaba plastičnih vrećica, ili zabrana pušenja - samo su neke od odluka Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije, a koje utječu na 500 milijuna ljudi u Europskoj uniji. Provjerili smo koje su uopće ovlasti predsjednika tih europskih tijela?

Važan je dan za Europsku uniju – nove bi čelnike trebale dobiti tri najvažnije institucije - Europska komisija, Parlament i Vijeće. Njihov se rad međusobno isprepliće.

Europsko vijeće

Na čelu Europskog vijeća sada je Donald Tusk. Mandat predsjednika Vijeća traje dvije i pol godine, a upravo je on predstavnik Europske unije na svjetskoj razini.

Čelnik Vijeća odlučivat će o političkom usmjerenju i prioritetima Unije. Iako Vijeće nema zakonodavnu ulogu, bavi se složenim pitanjima koja nije moguće riješiti na nižim razinama međudržavne suradnje, kao što je pitanje Brexita. Određuje zajedničku vanjsku i sigurnosnu politiku Unije, a vodi i glavnu riječ o imenovanjima u Europskoj središnjoj banci i Komisiji.

Europska komisija

Na čelu Europske komisije je Jean Claud Juncker Njegovog nasljednika odabrat će šefovi vlada Europske unije, no potvrditi ga mora i Parlament. A čime će se on baviti? Komisija je izvršno tijelo, ako ćemo to malo banalizirati, nešto kao Vlada u Hrvatskoj. Pa samim time i njezin predsjednik ima sličnu funkciju kao hrvatski premijer. Samo naravno na europskoj razini.

Komisija je jedina odgovorna za predlaganje novih europskih zakona, o čijem donošenju odlučuju Parlament i Vijeće. Izdaje i uredbe - kao što je primjerice ona o romingu. Provodi odluke Europskog parlamenta i Vijeća Europske unije. Objavljuje izvješće o stanju u europskim članicama. Nedavno su ocjenjivali i mirovinsku reformu ministra Pavića.

Europski parlament

Traži se i nasljednik Antonia Tajanija, koji se, podsjetimo, ispričao premijeru Plenkoviću jer je Istru i Dalmaciju nazvao talijanskima. Biraju ga zastupnici Europskog parlamenta, kojeg nazivaju i institucijom naroda. Njegove su članove, naime, prije dva mjeseca izabrali građani zemalja članica Europske unije. To je zakonodavno tijelo, a njegov Predsjednik vodi plenarne sjednice, nadgleda odbore, daje konačnu suglasnost o europskom proračunu. Odlučuje i o novim zemljama članicama.

Visoki predstavnik za vanjske poslove

No osim čelnih ljudi tri najveće institucije, bira se još mnoštvo važnih funkcija. Među njima je i novi visoki predstavnik za vanjske poslove i sigurnosnu politiku. Do sada je tu funkciju obnašala Federica Mogherini.

U svakom slučaju, puno je novih imenovanja bit će zanimljivo vidjeti kako će se popuniti ova europska kadrovska križaljka.

