Ključna mjesta u europskoj kadrovskoj križaljci i dalje su prazna. Novi pokušaj dogovoren je za 30. lipnja. Vrijeme curi, a nervoza očekivano raste.

Weber, Timmermans i Vestager, prema svemu sudeći, ispali su iz igre, a tko su umjesto njih poželjni kandidati, nitko otvoreno ne govori.

Summitu u Bruxellesu pratila je urednica vanjske politke Dnevnika Nove TV Ivana Petrović koja ističe da su sada sve opcije otvorene.

''Svi su sada poželjni kandidati. Tako bi, nakon ovog dvodnevnog summita to definirala, stvar se definitivno prelomila sinoć kada su novoformirani odbori u Europskom parlamentu nakon višetjednog dogovaranja odlučili, odnosno odbor socijalista i liberala je odlučio da neće podržati Manfreda Webera, kandidata Europske pučke stranke (EPP) za predsjednika Europske komisije. Prema tome, EPP je, kao relativni pobjednik izbora, sada dominantno ta koja nakon Webera mora iznijedriti nekog novog kandidata. I tu su doista sve opcije otvorene.

Plenković o napisima o njegovoj kandidaturi za šefa EK: "Medijske špekulacije jako se razlikuju od razgovora koji se vode"

Mišljenje socijalista liberala iz Parlamenta u Vijeću snažno je podržao Emmanuel Macron, ali i još neki šefovi država i vlada. Macron negdje sa strane ipak čuva svog pučanina, Francuza Michela Barniera. Spominje se, također, i Kristalina Georgieva kao ozbiljna kandidatkinja, bugarska ekonomistica koja je izvršna direktorica Svjetske banke i bila je jednu godinu potpredsjednica Europske komisije zadužena za proračun u ovom Junckerovom mandatu.

Spominje se još niz imena, a spominju se naši, kao što smo vidjeli u medijima, i predsjednica i premijer, što je, u konačnici, jako dobar PR za našu zemlju. Ali kažem, sve su mogućnosti otvorene. U tom se slučaju moraju, osim tih stranačkih dogovora, dakle, pučani, socijalisti, liberalisti, zeleni poštovani nacionalne distribucije, što znači da se mora voditi računa o ravnoteži, prije svega Njemačka-Francuska, a onda velike zemlje-male zemlje, sjever i zapad, jug i istok Europske unije, zemlje koje najviše daju i zemlje najviše primaju iz proračuna. Potom se mora voditi računa i o spolu. Dakle, u ovom paketu od pet čelnih funkcija, dvije moraju pripadati ženama. Ukoliko se to ne riješi sljedeće nedjelje, Europski parlament će na konstituirajućoj sjednici 2. srpnja izglasati predsjednika. Izglasat će još određene funkcije za koje imaju ovlasti. I cijeli ovaj algoritam o kojem sam govorila će pasti u vodu'', objasnila je Petrović.

Plenković o Kuščeviću: ''Moj ritam je takav da ne mogu na osnovu kratkih medijskih naslova pratiti sve te teme''

U Bruxellesu je u četvrtakprihvaćen Strateški program EU za sljedećih pet godina, a hrvatski premijer rekao je da je na njegovu inicijativu u program prvi put uvrštena i tema demografije. ''Činjenica da je ušao, ovdje nama sad daje temelj da kasnije kada se bude raspravljalo o programima, o proračunu, tražimo da s europske razine pomognemo konkretno rješavati probleme kakve, primjerice, Hrvatska ima'', rekao je Plenković.

Postavlja se pitanje kada bi Eurpska unija mogla donijeti neki zajednički okvir za konkretne poteze po pitanju demografije. ''Čim Europska komisija za to odredi stavku u novom proračunu. Na tome se već radi. Konkretne poteze bi mogli očekivati najkasnije u vrijeme hrvatskog predsjedanja, a možda i ranije. Ovo doista moram pohvaliti kao uspjeh premijera Plenkovića. On je prvi potegnuo to pitanje. Nakon što je rekao da mi imamo taj problem u Hrvatskoj, počele su se javljati i druge zemlje članice, još njih 13'', izvijestila je iz Bruxellesa Ivana Petrović.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr