Komunikološki stručnjaci i dalje analiziraju govor, ali i ponašanje ruskog predsjednika Vladimira Putina tijekom jučerašnjeg Dana pobjede i parade u Moskvi.

Ljuljanje naprijed-natrag i tikovi s obrvama mogli bi biti znakovi zdravstvenih problema ruskog predsjednika Vladimira Putina, rekao je za The Mirror stručnjak za govor tijela Mike Carter.

Rusija je jučer proslavila Dan pobjede nad nacizmom i fašizmom. Velika parada organizirana je u Moskvi, a Putin je održao govor od 11 minuta, u kojem, na iznenađenje mnogih, nije najavio opću mobilizaciju. Komunikološki stručnjaci i dalje analiziraju govor, ali i ponašanje ruskog predsjednika tijekom parade.

Putin je na paradi viđen kako kašlje, pomalo i šepa, a bio je i pokriven dekom. Osim toga, tijekom govora prvi put je priznao gubitke ruske vojske u Ukrajini, govorio je o mrtvima i ranjenima tijekom borbi.

Putinovo ponašanje ponovno je potaknulo nagađanja o njegovu zdravstvenom stanju, a Mirror navodi i kako nitko drugi od visokih čelnika iz Kremlja nije bio pokriven dekom na Crvenom trgu, na kojem je bilo ugodnih 9 stupnjeva.

Mike Carter, stručnjak za govor tijela, također je naveo kako ruski predsjednik plitko udiše dok govori.

Carter je za The Mirror rekao: "Zadržavamo dah ili dišemo na ovakav način kada nešto fizički ili psihički nije u redu. Primjerice, kao kada se u uredu netko žali na bolove, pa zbog toga ne može disati", rekao je Carter.

"Sve je to pokazatelj da nešto nije u redu", kazao je. Carter objašnjava kako Putinovo ljuljanje naprijed-nazad može signalizirati "uznemirenost", ali također može ukazivati na zdravstveni problem.

Svijet je sumnjičav zbog otkazanih preleta zračnih snaga diljem Rusije: "Loše vrijeme? Pa vrijeme se može urediti"

Putin ima 69 godina i nagađa se da ima ozbiljnih zdravstvenih problema. Neki su spominjali probleme sa štitnjačom, pa čak i Parkinsonovu bolest. Pitanja o njegovu zdravlju još više su se razbuktala nakon što je na snimkama viđen kako se desnom rukom čvrsto drži za stol na sastanku s ministrom obrane Sergejom Šojguom.

Putin iznenadio u govoru u Moskvi: "Slava Rusiji, slava našoj vojsci, za pobjedu!"

I na nedavnom sastanku s bjeloruskim predsjednikom Aleksandrom Lukašenkom pokušavao je obuzdati ruku koja se nekontrolirano tresla.

Službena Moskva odbacuje sva nagađanja o lošem zdravstvenom stanju Vladimira Putina.

V

Putin, 69, is seen limping during Victory Day parade after watching display with a blanket over his lap in latest sign of his poor health

======https://t.co/WJr9U0zDEt pic.twitter.com/OmyP56YVSg