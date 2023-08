Bilješke ubojice - zašto je ljubazna medicinska sestra ubila 7 beba: "Hranila se njihovom boli, ali ovo pokazuje da nije potpuno bezosjećajna"

Medicinska sestra Lucy Letby koja je ubila sedam beba i pokušala ubiti još šest na odjelu za neonatologiju bolnice u sjeverozapadnoj Engleskoj osuđena je ovog tjedna na doživotni zatvor.



Njezine žrtve su petorica dječaka i dvije djevojčice. Zločine je počinila tako što je nekima ubrizgala inzulin ili zrak, a neke prisilno hranila mlijekom.



No, i dalje ostaje ključno pitanje – zašto je to napravila? Zašto je osoba koju su svi u njezinoj okolini doživljavali kao prijateljsku, marljivu i brižnu osobu ubijala tek rođenu djecu?



U kući Lucy Letby pronađeni su brojni papirići na koje je zapisivala svoja razmišljanja i osjećaje, a psihijatar dr. Sohom Das pokušao je uvidom u njih odgonetnuti što se krije u psihi žene koja se svrstala u red najgorih serijskih ubojica u povijesti Velike Britanije.



"U svojoj karijeri pregledao sam četiri žene koje su ubile bebe. Sve su patile od psihotičnih zabluda koje su bile toliko jake da su izgubile dodir sa stvarnošću. To nije ono što vidimo na ovim papirićima. Ovdje nema dokaza o tako ozbiljnoj duševnoj bolesti da bi mogla smanjiti kaznenu odgovornost Lucy Letby“, ocijenio je dr. Das za Daily Mail.

Pročitajte i ovo otac je pobjegao Misteriozna smrt djevojčice: Sara je pronađena mrtva u kući, stric tvrdi da je pala niz stepenice, no obdukcija je pokazala strašnu istinu



Kod Letby, kaže, do izražaja dolaze osjećaji mržnje prema samoj sebi, krivnje, srama i samoprijezira, niskog samopouzdanja.



"Vidimo to u frazama poput 'Ne zaslužujem mamu i tatu', 'Mrzim samu sebe', 'Ja sam užasno zla osoba', 'Ne zaslužujem živjeti' i 'Svijetu je bolje bez mene '. Čini se da je ipak imala svijest o tome da je ono što je učinila užasno i da mali dio nje, iako se kosi s onim što je zapravo radila tim bebama, osjeća krivnju“, ocijenio je psihijatar.



To sve ipak nije bilo dovoljno da prestane s ubijanjem niti da tijekom suđenja prizna što je učinila.



Dr. Das je ocijenio kako su u njezinim pisanim riječima očiti znakovi depresije i tjeskobe. No, čak i ako je patila od depresije, simptomi nisu bili dovoljno jaki da je spriječe da normalno funkcionira.



Neka razmišljanja su kontradiktorna. Ona piše: „Nisam učinila ništa loše.“ Ali nekoliko redaka kasnije priznaje: „JA SAM ZLA. JA SAM OVO UČINILA.“ Borba između dobra i zla je opipljiva.

"Ona je nemilosrdni ubojica, ali nema sve osobine psihopata"

"Vidio sam slučajeve u kojima su ljudi koji su počinili zločine uvjerili sami sebe da se to nikad nije dogodilo. To, međutim, ne vrijedi za Lucy Letby. Duboko u sebi zna da je ubila tih sedam beba, ali je toliko zaokupljena vlastitim lažima da ju vrijeđa to što joj nitko ne vjeruje. To je neka vrsta narcisoidnog poremećaja. Postoje i dokazi kliničke psihopatije. Ona je nemilosrdni ubojica, kriva za neviđene zločine, ali to ne znači da automatski ima sve tipične osobine psihopata“, ističe psihijatar.



Primjerice, nije bila seksualno promiskuitetna, niti je lagala baš u svakom aspektu svog života.



"Mnogi su se stručnjaci uhvatili za jednu rečenicu: 'Ubila sam ih namjerno jer nisam dovoljno dobra brinuti se za njih.' Ali pogrešno je to uzeti zdravo za gotovo. To nije objašnjenje, samo izljev samosažaljenja. Vjerujem da su njezini istinski motivi moć, kontrola i uzbuđenje. Bila je uz obitelji ubijenih beba u procesu tugovanja, a čak je jednoj obitelji poslala poruku sućuti nakon ubojstva njihove bebe. Jasno je da postoji morbidna želja da se hrani njihovom boli“, kaže ovaj psihijatar. No dodaje da Lucy ipak nije bila potpuno bezosjećajna, a više je puta svoju ljubav izražavala prema svojim mačkama Tigger i Smudge.

Pročitajte i ovo opasno vrijeme Hrvatska na udaru toplinskog vala! Vrhunac stiže, ali popodne će biti pljuskova i grmljavine: Provjerite gdje će trebati kišobrani



"Lucy Letby je najneobičniji i najjedinstveniji klinički slučaj s kojim sam se susreo. Prije nego što je počela ubijati bebe, ništa u vezi s njom nije ljudima izgledalo čudno. Nije bila agresivna ili impulzivna, paranoična ili zajedljiva. Kolege su je smatrali prijateljskom i pristupačnom, marljivom i kompetentnom. S obzirom da je osuđena na doživotni zatvor, jedini uvid u njezin zatrovani, izopačeni um koji ćemo vjerojatno ikada imati leži u ovim bizarnim post-it papirićima“, zaključuje dr. Das.