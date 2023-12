U BiH se nastavlja istraga o samoubojstvu svjedoka ratnih zločina nad Hrvatima: "Treba naći pokrovitelje samoubojstva"

"Čin samoubojstva svjedoka suradnika u istrazi govori o ozbiljnim propustima u radu istražnih i pravosudnih organa na ovom slučaju", naveo je predsjednik povjerenstva parlamenta BiH za nadzor nad OSA-om Ilija Cvitanović u izjavi dostavljenoj lokalnim medijima u BiH.

Bivši policajac Merzuk Alić iz Donjeg Vakufa ubio se potkraj studenog dok je bio s istražiteljima Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) na području Rostova kod Bugojna.

Tamo su prije dvije godine pronađena tijela četvorice od 21 Hrvata koji se vode nestalima od 1993. , kada su ih zarobili pripadnici Armije BiH. Za posmrtnim ostacima ostalih žrtava i dalje se traga, a prema informacijama koje su ranije Hini potvrdili dobro informirani izvori, Alić je bio spreman posvjedočiti gdje su oni pokopani.

Istragu o njegovu samoubojstvu preuzelo je županijsko tužiteljstvo u Travniku. Tužiteljstvo BiH već godinama vodi istragu o ratnim zločinima nad bugojanskim Hrvatima, no ona do sada nije dovela do podizanja optužnice.

Cvitanović, koji je i predsjednik stranke HDZ 1990., sada ističe kako je javnosti dobro poznato tko su oni koji su tijekom rata bili na čelu bošnjačke civilne i vojne vlasti u Bugojnu, te da njih već godinama netko štiti, što za rezultat ima pritiske na svjedoke zločina.

"Očekujem kako će i vrh političkih i vojnih struktura u ratnom Bugojnu, biti ispitan. Kao predsjednik povjerenstva za nadzor nad radom OSA-e zatražit ću informaciju o svemu poduzetome. Ključno je istražiti kako je zaštićeni svjedok postao meta i koji su ga razlozi naveli na ovaj čin. Mislim da je odgovor na ovo pitanje svima jasan, treba naći pokrovitelje samoubojstva", izjavio je Cvitanović.

U Bugojnu je prije rata živjelo oko 15 tisuća Hrvata, a većina je protjerana pa ih je u toj općini sada manje od dvije tisuće.