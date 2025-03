Republika Srpska noćas povukla kontroverzan potez, a onda se oglasio i Dodik: "Samo to tražim"

Zakoni kojima vlasti Republike Srpske kane zabraniti djelovanje pravosuđa i sigurnosnih agencija BiH objavljeni su u noći na četvrtak u entitetskom Službenom glasniku i dok u cijeloj zemlji zbog toga rastu napetosti, Milorad Dodik u jutarnjim je satima dao izjavu kojom poziva na mir i suradnju.

U pomirljivom tonu Dodik, koji je nakon što je prošlog tjedna osuđen na zatvorsku kaznu zbog neprovođenja odluka visokog predstavnika opetovano prijetio raspadom BiH, sada je u patetikom ispunjenoj objavi na društvenoj mreži X porukom "dragim Srbima, Hrvatima i Bošnjacima" iskazao želju za suradnjom i mirom, a uz to je zagovarao europske vrijednosti koje je do nedavno žestoko osporavao.

"Dragom narodu" poručio je kako ne trebaju dopustiti da ih bilo tko plaši ni Miloradom Dodikom, ni Srbima, ni Republikom Srpskom.

"Ovo je naša kuća. Ovdje su se rađali naši stari i ovdje smo se mi rodili. Ovdje smo se voljeli i mrzili i ovdje će nam djeca rasti, školovati se, ženiti, udavati i, dao Bog – i dok se ja pitam – nikad više gledati preko nišana. I kada se danas ljutimo jedni na druge i svašta kažemo jedni drugima, opet se razumijemo više nego što to itko sa strane može vidjeti ili razumjeti", napisao je Dodik.

Tvrdi kako RS nije protiv BiH a da ta država ne može bez svojih Srba, Hrvata i Bošnjaka te se poziva na primjer SAD-a koji sa svojih 50 država funkcionira tako da joj "ništa ne fali".

Trideset godina nakon rata, dodao je, zajednička je budućnost BiH samo u dogovoru svih naroda i ljudi.

"Samo to tražim i na to pozivam", poručio je Dodik uz konstataciju kako "nema sreće u diktatu bilo kojeg stranca koji ne dijeli ni našu sreću ni našu muku", čime je aludirao na probleme koje on ima s međunarodnom zajednicom i posebice s visokim predstavnikom zbog čega je i osuđen na zatvor, a prijeti mu i višegodišnja zabrana političkog djelovanja.

Dodik je te poruke poslao u trenutku kada u BiH vlada neizvjesnost u očekivanju konkretnih koraka koje bi vlasti RS-a mogle poduzeti s ciljem provedbe spornih zakona.

On je najavio kako će od petka ujutro uslijediti potpuna zabrana djelovanja pripadnika svih sigurnosnih agencija BiH na teritoriju RS-a to bi moglo izravno pogoditi Državnu agenciju za istrage i zaštitu (SIPA) čije je sjedište u Istočnom Sarajevu.

Dodik je u srijedu kazao kako očekuje da će svih 300 Srba koji su zaposleni u SIPA-i dati otkaze i prijaviti se za rad u MUP-u u RS-u.

Na povlačenje je pozvao i sve Srbe koji rade u Sudu i Tužiteljstvu BiH, kao i u Visokom sudskom i tužiteljskom vijeću (VSTV).

Predsjednik VSTV-a Sanin Bogunić sve to u četvrtak je komentirao kako očekuje da će institucije države BiH sada djelovati.

"U kontaktu sam s čelništvom Tužiteljstva BiH i Suda BiH i svi trebamo imati povjerenje u institucije", kazao je Bogunić, kako ga citira portal Klix.

Ministri vanjskih poslova i obrane BiH Elmedin Konaković i Zukan Helez još su u srijedu navečer, nakon što je Dodik potpisao ukaze o stupanju na snagu spornih zakona, potvrdili kako očekuju djelovanje državnog pravosuđa.

Vjeruju da će Dodik i njegovi suradnici biti procesuirani zbog kršenja ustavnog poretka, za što je najmanja propisana kazna pet godina zatvora.

Helez je uz to poručio Dodiku kako svoje zakone "može okačiti mačku o rep".

Predsjedatelj Zastupničkog doma parlamenta BiH Denis Zvizidić potvrdio je kako će odmah biti upućena apelacija Ustavnom sudu BiH sa zahtjevom ocjene ustavnosti zakona koje je usvojio parlament RS-a.

Sastavni dio apelacije bit će i zahtjev da se privremenom mjerom ti zakoni stave izvan snage do sudskog pravorijeka.

