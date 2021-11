Novi kamp za ilegalne migrante otvoren je u petak u okolici Bihaća kao sastavni dio projekta koji provode vlasti BiH i međunarodna zajednica s ciljem učinkovitijeg kontroliranja migrantske krize.

Kod sela Lipa udaljenog od Bihaća dvadesetak kilometara uspostavljeno je kontejnersko naselje u kojemu se može smjestiti do tisuću i pol osoba. Kontejneri su opremljeni grijanjem a cijelo naselje opskrbljeno je električnom energijom i tekućom vodom pa se tamo uz samce mogu smještati i obitelji te malodobna djeca bez roditeljske skrbi za koje je predviđena trećina smještajnih kapaciteta.

Ranije je na tom mjestu bilo šatorsko naselje, a prizori migranata koji su se tamo protekle zime smrzavali na snijegu potaknuli su međunarodnu zajednicu a posebice Europsku uniju da reagira i osigura donacije kako bi se osigurali humaniji uvjeti za boravak migranata.

Šef Delegacije EU u BiH Johann Sattler kazao je tijekom ceremonije otvaranja kampa kako je uspostava novog naselja najbolji dokaz kvalitetne suradnje koja je od tada uspostavljena.

"Institucije BiH pokazale su da mogu učinkovito djelovati kada postoji dijalog i to je snažna poruka i u ovoj političkoj krizi u kojoj se zemlja nalazi" kazao je Sattler novinarima dodajući kako je uz to važno i to što je napokon riješena velika humanitarna kriza u BiH.

Iz svojih je fondova EU osigurala 1,7 milijuna eura za opremanje prihvatnog centra u Lipi, koji je zamišljen kao privremeni dom za migrante koji su ranije uglavnom boravili u samom Bihaću ili u šumama u okolici tog grada i u blizini granice s Hrvatskom.

Predsjednik vlade Unsko-sanske županije Mustafa Ružinić kazao je kako je tamo trenutačno stanje zadovoljavajuće upravo stoga jer je zatvoren veliki broj "divljih" kampova iako i tamo strahuju od mogućeg novog migrantskog vala narednog proljeća, posebice zbog stanja u Afganistanu.

Prema posljednjim procjenama sigurnosnih agencija u BiH u toj zemlji ove godine u prosjeku je dnevno boravilo oko dvije i pol tisuće ilegalnih migranata koji su nastojali nastaviti put ka državama-članicama Europske unije.

Od 2017. godine kroz BiH je na putu ka Hrvatskoj prošlo najmanje 84 tisuće ilegalnih migranata koje su registrirale policijske agencije u susjednoj državi.

Od 2020. godine priljev migranata na zapadnobalkanskoj ruti preko BiH značajno je smanjen a oni sada pretežito pokušavaju doći iz Srbije do zapadne Europe preko Rumunjske i Mađarske.

Načelnik Uprave za granicu hrvatskog MUP-a Zoran Ničeno u četvrtak je sudjelujući na regionalnoj konferenciji o ilegalnim migracijama održanoj u Sarajevu kazao kako krijumčarenje ilegalnih migranata preko granice i dalje predstavlja veliki izazov.

Kazao je kako je od početka godine otkriveno i uhićeno 776 osoba koje su preko granice s Hrvatskom pokušale prokrijumčariti više od 5700 migranata. Svi podaci do kojih se pri tom dođe, uključujući one o metodama kojima se krijumčari koriste, prosljeđuju se policijskim tijelima EU s ciljem učinkovitije kontrole vanjskih granica Unije.