Savjetnik američkog predsjednika: "Zabrinuti smo zbog Dodikovih postupaka, reagirat ćemo na prijetnje"

Savjetnik američkog predsjednika za nacionalnu sigurnost Jake Sullivan potvrdio je u ponedjeljak kako je Bijela kuća zabrinuta zbog nastavljenih secesionističkih prijetnji lidera bosanskih Srba Milorada Dodika te je najavio kako će vlada SAD-a na takve prijetnje reagirati.

U objavama na društvenoj mreži X Sullivan se oglasio nakon što je Dodik prošlog tjedna potvrdio kako su vlasti Republike Srpske izradile prijedlog sporazuma o "mirnom razdruživanju" BiH koji kane poslati Federaciji BiH na očitovanje.

The U.S. is concerned by the increased threats to Bosnia & Herzegovina’s territorial integrity from Republika Srpska President Dodik. We will continue to respond to secessionist actions & attacks on the Dayton Peace Agreement, including through the use of additional sanctions.