Beba umrla u zaključanom autu na visokoj temperaturi: "Možda je u vozilu bila satima..."

Sedmomjesečna beba preminula je nakon što je ostavljena u automobilu na visokim temperaturama u američkoj saveznoj državi Tennessee.

Policija je intervenirala nakon dojave o djetetu bez svijesti u vozilu parkiranom ispred knjižnice u gradu Monterey. Unatoč brzoj reakciji hitnih službi, bebi nije bilo spasa, piše ABC News.

Beba je "možda bila ostavljena u vozilu satima, s ugašenim motorom i zatvorenim prozorima", rekli su iz policije.

Temperatura je dosegla oko 27 stupnjeva Celzijevih, no stručnjaci upozoravaju kako se unutrašnjost automobila može zagrijati na znatno više temperature u vrlo kratkom vremenu, što je posebno opasno za malu djecu.

Okolnosti slučaja još se utvrđuju i policija provodi istragu. Ovaj tragičan događaj još je jedno upozorenje na opasnosti ostavljanja djece u vozilima, čak i naizgled kratko vrijeme.