VIDEO BBC-jeva voditeljica pokazala srednji prst usred emitiranja: "Je*ote mi ovo moramo plaćati"

Voditeljica BBC Newsa Maryam Moshiri usred emitiranja uživo pokazala je srednji prst.

Program je krenuo u srijedu u 12 sati, a voditeljica nije primijetila da je krenulo snimanje te ju je kamera uhvatila kako pokazuje srednji prst, vjerojatno nekome u režiji.

Nakon što je shvatila da je krenulo snimanje, odmah se uozbiljila i počela čitati vijest.

This isn’t satire, an actual BBC News presenter got caught giving the middle finger live.



Maryam Moshiri summing up the professionalism currently at the BBC. pic.twitter.com/QoJ4FT133J