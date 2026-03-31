Ova bi država prva mogla ostati bez nafte i plina, zalihe im rapidno presušuju: "Vlada ne zna što učiniti, postaju sve očajniji"

Bangladeš bi mogao postati prva inozemna žrtva rata Donalda Trumpa protiv Irana jer se suočava s mogućnošću da mu zalihe nafte i plina presuše u roku od nekoliko tjedana.

Nakon tjedana racionalizacije potrošnje, vlada u Dhaki muči se s osmišljavanjem plana i postaje sve očajnija pred mogućnošću da ostane bez goriva, rekli su izvori za The Telegraph.

No ta južnoazijska država nije jedina koja se suočava s produbljivanjem energetske krize.

Zbog iranske blokade Hormuškog tjesnaca usporena je industrijska proizvodnja u Indiji. Istodobno Filipini, Australija i Novi Zeland racionaliziraju sve manje zalihe goriva, dok Južna Koreja razmatra ograničenja javne potrošnje.

U nekim je slučajevima to prisililo države na razgovore s Kinom o uvozu goriva, pri čemu Peking koristi krizu za jačanje svojeg utjecaja.

Procjene sugeriraju da bi nestašice u Britaniji mogle početi ozbiljno pogađati zemlju već za samo dva tjedna ako se Trumpova vojna operacija u Iranu nastavi.

"Postaju sve očajniji"

No očekuje se da će Bangladeš, zemlja sa 170 milijuna stanovnika, prvi ostati u suhom. Oko 80 posto sirove nafte i naftnih proizvoda koji prolaze kroz Hormuški tjesnac izvozi se u Aziju, kao i gotovo 90 posto ukapljenog prirodnog plina.

Sigurnost je pojačana u bangladeškim skladištima goriva uslijed nestašica.

Bangladeš uvozi 95 posto svojih potreba za naftom i plinom, a dvije trećine toga dolazi iz zaljevskih država poput Saudijske Arabije, Ujedinjenih Arapskih Emirata i Iraka.

Ovaj je mjesec zemlja uvezla oko 170.000 tona sirove nafte i dizela. To je pad u odnosu na 332.000 tona u istom mjesecu prošle godine, jer je uvoz sirove nafte gotovo potpuno presušio.

"Tamošnja vlada postaje sve očajnija, ne zna što učiniti ni kako planirati", rekao je jedan zapadni izvor upućen u probleme te zemlje. Krajem ožujka Bangladeš je u svojoj rafineriji Eastern Refinery imao pohranjenih 80.000 tona sirove nafte, što je dovoljno za otprilike 17 dana. Zalihe dizela i benzina također su vrlo niske.

Bangladeš se muči s osiguravanjem novih količina sirove nafte, a vlasti užurbano pretražuju lokacije u potrazi za novim izvorima rafiniranih proizvoda poput dizela i loživog ulja.

Dužnosnici su od Sjedinjenih Država zatražili odobrenje za uvoz 600.000 tona ruskog loživog ulja, a primili su i 60.000 tona iz Indonezije. Cijena će vjerojatno biti znatno veća od one koju je Bangladeš plaćao prije rata.

U Dhaki, glavnom gradu, vozači satima čekaju u redovima na benzinskim postajama, sveučilišta su zatvorena, a državnim službenicima rečeno je da tijekom dana ograniče potrošnju električne energije.

"U redu sam četiri sata i još ne znam hoću li dobiti gorivo", rekao je taksist Abul Kalam. "Ako se vratim kući praznih ruku, moja obitelj večeras neće jesti. Toliko je jednostavno", dodao je.

Putnici su odustajali od putovanja, dostavljači su sjedili pokraj svojih vozila bez posla, a javni prijevoz prorijedio se u dijelovima glavnog grada. Nestašice su gotovo zaustavile svakodnevni život u jednom od najzagušenijih gradova na svijetu.

Unatoč zabrinjavajućim brojkama, izvor je upozorio da se očekuje dolazak novih pošiljaka, što znači da potpuna iscrpljenost zaliha nije neizbježna. Ljudi iz industrije i prometni radnici tvrde da neformalne mreže dodatno pogoršavaju krizu preusmjeravanjem zaliha i zadržavanjem goriva izvan tržišta.

"Već sada postoji ozbiljan pritisak na dostupnost goriva", rekao je jedan visoki dužnosnik. "Ako se rat s Iranom oduži i opskrba gorivom ostane poremećena, Bangladeš bi se u roku od nekoliko tjedana mogao praktički zaustaviti", poručio je.

Vlada demantira

Vlada tvrdi da nestašice nema. Ministar energetike Iqbal Hasan Mahmud Tuku rekao je u ponedjeljak parlamentu da opskrba ostaje stabilna. "Želim jasno reći, u Bangladešu u ovom trenutku nema nestašice goriva. Dapače, povećali smo opskrbu u odnosu na prošlu godinu", rekao je.

Ministar je za probleme okrivio porast potrošnje. Motociklisti, rekao je, kupuju tri do četiri puta više nego inače dnevno, dok je prodaja na nekim benzinskim postajama gotovo udvostručena.

Vlada je pokrenula nacionalnu akciju protiv ilegalnog skladištenja i nudi nagrade za informacije o gomilanju zaliha.