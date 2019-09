Predsjednik gradske Skupštine Jagodine u Srbiji ovih dana obilazio je jagodinska sela i gledao kako napreduju radovi koji bi trebali olakšati život lokalnim poljoprivrednicima.

Dragan Marković Palma, bivši gradonačelnik Jagodine u Srbiji, a sadašnji predsjednik gradske Skupštine, bivši Arkanov suradnik i dragi gost zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića, usred polja svečano je otvorio javni zahod. I tuš.

Ti mobilni zahodi u Jagodini bi trebali biti postavljeni na svakih 300 metara.

"Predsjedniče, ovo je jedinstven slučaj u Srbiji - toalet u polju i tuš-kabina", upitao ga je novinar na svečanom otvorenju.

"Jedinstven slučaj u svijetu", odgovorio je Palma i dodao: "poljoprivredni proizvođači moraju imati toalet jer gdje će u toalet kad je kukuruz mali?".

Palma otvara toalet u njivi 😂😂 nema dalje, jedinstveno u svetu kako i on sam kaze pic.twitter.com/6v8ysJdX5d — Stratos-Odžo (@zvezdakimsrbija) September 18, 2019

"Gospodin poljoprivrednik, a ne seljak"

"Moramo voditi računa o poljoprivrednicima, sve više mladih odlazi sa sela i maksimalno ćemo se boriti da im pomognemo, da ne uvozimo hranu iz zemalja gdje su velike državne subvencije, jer se time stvara konkurencija našim poljoprivrednicima" istaknuo je Marković, koji je obišao sela u Jagodini u kojima 120 kilometara seoskih putova nasipavaju kamenjem, javlja Tanjug.

Na svečanom otvorenju zahoda Palma je istaknuo kako više ne želi da se poljoprivrednike naziva seljacima.

"Poljoprivredni proizvođači su gospoda, znači gospodin poljoprivrednik, makar se vi tako ne osjećate s obzirom na otkupne cijene", rekao je Palma obraćajući se okupljenim seljanima.

Sluša Cecu, ženi žirafe

Palma je poznat po bliskoj suradnji s ratnim zločincem Željkom Ražnatovićem Arkanom, s kojim je 1993. godine osnovao Stranku srpskog jedinstva.

Poznat je i po dijeljenju novca siromašnim sugrađanima, pred kamerama, naravno. Odokativnom metodom utvrđuje kome koliko treba.

Poznat je Palma i po svojim homofobnim izjavama. ''To nisu ljudska prava, to je bolest i to je veoma ružno'', rekao je na pitanje o homoseksualcima, za koje tvrdi da ih nema u Jagodini. U drugoj je izjavi rekao da nema ništa protiv homoseksualaca, ali nikad neće glasati da se dva muškarca ljube na klupi u parku. ''Ako šetam s unukom i ona me pita što rade, što da kažem to su ujka i sestrić. A ona me pita zašto se ljube u usta, ja kažem pa sigurno se dugo nisu vidjeli'', objasnio je Palma, koji je rekao da premijer/premijerka Srbije mora imati djecu.

Osebujni političar organizirao je vjenčanje žirafa u zoološkom vrtu kao odgovor na beogradski gay pride.

U jednom je intervjuu rekao da voli slušati Cecu, a da nema estradnog umjetnika koji njemu nije pjevao. ''Jedino mi nisu pjevali Beethoven i Chopin jer sam ja bio mali kad su bili popularni'', rekao je Dragan Marković.

Među njegovim izjavama teško je izdvojiti bizarne od smiješnih ili ne baš pametnih, a hit je i izjava da se političarima treba zabraniti ulazak u štale jer ''od jakih parfema stoka dobije astmu''. Ili kad je doktoricu ekonomije upitao ''ako je doktorica, koliko je ordinacija otvorila''.