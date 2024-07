VIDEO Panika u zraku! Ljudi letjeli po avionu, pucale su lubanje: "Mislili smo da ćemo umrijeti"

Trideset putnika ozlijeđeno je nakon što je let iz Madrida za Urugvaj uletio u jaku turbulenciju te je morao hitno sletjeti u Brazilu, priopćio je u ponedjeljak španjolski zrakoplovni prijevoznik Air Europa.

"Naš let UX045 za Montevideo preusmjeren je u zračnu luku Natal (u Brazilu) zbog jakih turbulencija. Avion je sletio normalno, a oni koji su zadobili različite vrste ozljeda već se zbrinjavaju", rekli su iz Air Europe u objavi na X-u.

Zrakoplov koji je pogodila turbulencija iznad Atlantika u blizini brazilske granice bio je Boeing 787-9 Dreamliner, a u njemu je bilo 325 putnika.

Neki od ozlijeđenih putnika udarili su glavama tijekom turbulencije i zadobili ozljede, među kojima su prijelomi lubanje i posjekotine na licu, dodali su liječnici.

"Iz trenutka u trenutak avion se tresao i zaronio. Ljudi koji nisu imali sigurnosne pojasove odletjeli su u zrak i udarili u strop i ozlijeđeni su", rekao je Maximiliano.

"Ima putnika s prijelomima i ozljedama ruku, lica i nogu. Ozlijeđeno je oko 30 osoba. Bio je to prilično užasan osjećaj, mislili smo da ćemo tamo umrijeti, ali, hvala Bogu, to se nije dogodilo", ispričao je putnik Stevan, a prenosi CNN.

Španjolski zračni prijevoznik rekao je da je drugi zrakoplov trebao poletjeti kasnije u ponedjeljak iz Madrida i pokupiti putnike koji su ostali u Brazilu kako bi nastavili put za Urugvaj. Air Europa je dodala da se svi kojima je potrebna zdravstvena njega liječe u brazilskoj međunarodnoj zračnoj luci Natal.

