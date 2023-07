VIDEO Avion se zabio u kuću u Teksasu: "Bili su u strahu, nisu znali što se događa"

Nesreća se dogodila u nedjelju u saveznoj državi Teksas malo prije podneva u blizini zračne luke Georgetown dok je zrakoplov, u kojem su bile tri osobe uključujući pilota, zabio u krov kuće. Istraga o padu jednomotornog aviona još je u tijeku.

Muškarac i dvije žene koji su bili u avionu, preživjeli su zadobivši ozljede za koje se procjenjuje da nisu opasne po život. Trojac je prebačen u bolnicu na liječenje i pušten kasnije tijekom dana. Pukom srećom, kuća u koju je avion udario bila je prazna.

"Bili su u jako dobrom stanju s obzirom na ono što se dogodilo", rekao je obližnji stanovnik Dylan King koji je požurio na mjesto događaja, prenosi Daily Mail.

"Bili su u strahu, nisu znali što se događa. Izgledali su jako zbunjeno. Pomogli smo im da siđu, pokušavali su skočiti kroz rupu na krovu. Otvorili smo tavanske stepenice i tako su se spustili."

