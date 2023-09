Uneredio cijeli zrakoplov: Proglašena je "biološka opasnost" pa prekinuli let za Barcelonu

Nesretni putnik dobio je proljev i uneredio cijeli zrakoplov. Proglašena je "biološka opasnost" i zrakoplov se vratio u Atlantu gdje je bolesnog putnika preuzela hitna služba, a ekipe za čišćenje odmah su se bacile na posao.

U kratkom audio isječku objavljenom na platformi X čuje se kako pilot javlja kontroli zračne plovidbe da se mora vratiti u matičnu zračnu luku: "Imamo biološku opasnost. Putnik je imao proljev po cijelom avionu, žele da se vratimo u Atlantu", kazao je.

