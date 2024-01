VIDEO Avion morao prisilno sletjeti zbog tučnjave Britanaca: "Skupina muškaraca pila i maltretirala putnice"

Zrakoplov aviokompanije Ryanair, koji je u petak poletio iz Londona prema kanarskom otoku Lanzarote, morao je sletjeti u Portugalu nakon što se potuklo sedmero putnika, izvijestile su novine Daily Mail.

Neimenovani svjedok rekao je da su svi Britanci, a izvor iz portugalske policije izjavio je da je jedna osoba uhićena.

Lokalne novine La Voz de Lanzarote, pozivajući se na izjavu svjedoka, navele su da je "skupina muškaraca pila i maltretirala neke putnice".

Avion je poletio iz zračne luke Luton u 8:15 sati ujutro te je trebao sletjeti u 12:15 sati na Lanzarote, španjolski otok na sjeverozapadu Afrike. No preusmjeren je u zračnu luku Faro, na jugu Portugala, gdje je sletio u 10:50 sati.

