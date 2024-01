Nova američka veleposlanica stigla u Zagreb: Objavila fotografiju na kojoj su mnogi uočili zanimljiv detalj

Nathalie Reyes, nova američka veleposlanica u subotu je stigla u Hrvatsku, a prije nego je stigla, na svojem se profilu na platformi X javila iz zračne luke u Frankfurtu.

"Veleposlanica Rayes javlja se na dužnost. Počašćena sam i smatram privilegijom što mogu služiti svojoj zemlji", napisala je Rayes te uz opis objavila selfie iz zrakoplova te zaokružila Zagreb na popisu destinacija.

Na vlastitoj fotografiji koju je objavila u oko upada zanimljiv detalj – broš na kojemu su spojene američka i hrvatska zastava.

Ambassador Rayes reporting to work. My heart is full with the honor and privilege to serve my country 🇺🇸🇭🇷. pic.twitter.com/inaSUkXImU

Our new ambassador has arrived in Zagreb! A very warm welcome to Nathalie Rayes and her family. We look forward to your leadership of the incredibly close U.S.-Croatia relationship. pic.twitter.com/UCZfl0CLqB