VIDEO Boeing snimljen u plamenu nakon polijetanja: Posada primorana prisilno sletjeti

Teretni zrakoplov Atlas Air Boeing 747-8 je u Miamiju moramo prisilno sletjeti u četvrtak kasno navečer jer se dogodio kvar na motoru ubrzo nakon polijetanja.

"Posada je slijedila sve standardne procedura i sigurno se vratila u MIA", priopćio je Atlas Air i dodao da će provesti inspekciju kako bi se utvrdilo zbog čega je došlo do kvara.

Društvenim mrežama širi se snimka zrakoplova kojem iz lijevog krila izbija plamen, ali autentičnost snimke nije odmah potvrđena, javlja Reuters. Uz snimku stoji da se sve dogodio tek 14 minuta nakon polijetanja.

Atlas Air flight 5Y95, a Boeing 747-8 (N859GT), suffered engine issues after takeoff from Miami International Airport, FL (MIA).

The flight returned to land back at MIA, 14 minutes after takeoff.pic.twitter.com/eR6tehzEDn