Radnici optužuju vodstvo srpske kompanije: "Naše avione popravlja firma koja ih je do jučer prala i čistila"

Čak 25 licenciranih aviomehaničara je u posljednje dvije godine napustilo tehnički odjel aviokompanije Air Serbia, za direktora je po stranačkoj liniji postavljen čovjek bez dana iskustva u avijaciji, a poslovi održavanja flote dani su privatnoj firmi koja je donedavno bila zadužena za pranje i čišćenje aviona, ustvrdili su u razgovoru za N1 aviomehaničari s dugogodišnjim iskustvom.

"Pred početka ljetne sezone naš sindikat je zatražio povećanje ljudstva jer je obim posla dvostruko veći u odnosu na prošlu godinu. Rukovodstvo kompanije odbilo je sve zahtjeve, a da bi se pripremili za naš eventualni štrajk poslove tehničkog održavanja flote prebacili su privatnoj kompaniji Aviostar, koja je donedavno samo prala naše avione. Od perača aviona postali su firma koja popravlja avione", kažu dvojica mehaničara koji su zamolili da ostanu anonimni.

Prema podacima Agencije za privredne registre, kompanija Aviostar osnovana je krajem 2014. godine, a vlasnik je Slovenac Aleš Luci.

"Prvi čovjek kojega je Luci angažirao za održavanje aviona je Radoslav Perović, rođak jednog visokog dužnosnika Socijalističke partije Srbije. Bez obzira na to, nije sporno da je Perović mehaničar sa iskustvom koji poznaje procedure i zna organizirati ljude. Imamo informaciju da je cijela priča pogurana upravo preko SPS-a jer je nemoguće da tako lako dobiješ dozvolu i uđeš u proces. To ne može drugačije nego političkim putem. Nama se polako uzimaju avioni, naši ljudi odlaze, a nitko ništa ne poduzima", rekao je sugovornik N1 te dodao da zaposlenici strahuju za svoju egzistenciju.

"Stručan i kvalitetan kadar odlazi, umjesto da se takvi ljudi čuvaju jer nije lako naći one koji znaju posao. Nije to čovjek s ulice, to je neko tko ima godine i godine iskustva. Zbog toga smo od rukovodstva firme tražili povećanje plaća i zapošljavanje još ljudi jer je u ovakvim uvjetima sigurnost avioprijevoza ugrožena", ustvrdio je sugovornik.

"U početku smo čak smatrali da će i nama biti lakše ako Aviostar preuzme jedan dio posla. Međutim, kako je vreme odmicalo ta kompanija je rasla sve više, preuzimala je sve veći dio posla, pa sad postoje indicije da će u jednom trenutku sav posao biti prebačen njima, a da će naša firma biti ugašena", dodao je.

Atmosferu u firmi sugovornici opisuju kao jako lošu, okrivljujući za takvo stanje rukovodstvo.

"Kao da žele natjerati zaposlene da sami odu iz kompanije. Kolege su ljute jer vide što se događa oko njih, kako se sve uništava i sistematski ide na to da se firma ugasi", zaključili su.

Iz aviokompanije Air Serbia nisu odgovorili na upit novinara N1.