Velika europska aviokompanija ide u štrajk, otkazani letovi 200 tisuća putnika

Aviokompanija Lufthansa najavila je veliki štrajk koji će pogoditi oko 200 tisuća putnika koji od ponedjeljka navečer putuju za i iz Njemačke.

Ukupno će biti otkazano oko 80 do 90 posto letova. U ponedjeljak u 20 sati počinje štrajk u Zračnoj luci Frankfurt, dok će u gradovima München, Berlin, Duesseldorf, Hamburg, Cologne-Bonn i Stuttgart štrajk početi u utorak u 4:00.

Due to the 35-hour warning strike from February 19 at 20:00 CET until February 21 at 7:10 CET, we currently assume that around 10 to 20 percent of the flight program will be possible on Tuesday, February 20. Passengers who are affected by flight cancellations as a result of the… pic.twitter.com/z6DvGwSiPV