Američka spisateljica Nancy Crampton Brophy koja je napisala djelo "Kako ubiti svog muža" osuđena je zbog ubojstva svoga supruga.

Američka spisateljica Nancy Crampton Brophy koja je napisala traktat naslova "Kako ubiti svog muža" zbog ubojstva svog supružnika u ponedjeljak je osuđena na doživotni zatvor.

Mjesec dana dugo suđenje Crampton Brophy pokazalo je da je autorica za ubojstvo muža koristila cijev pištolja koji je kupila na internetu, a sve kako bi dobila više stotina tisuća dolara životnog osiguranja.

Oružje, za koje je rekla da je nabavila za istraživanje za novi roman, nikada nije pronađeno.

Chef Daniel Brophy pronađen je na podu učionice u sada neaktivnom kulinarskom institutu u kojem je radio u srpnju 2018. Pogođen je dva puta. Sigurnosne kamere pokazale su da se u vrijeme ubojstva njegova žena vozila tim područjem.

Autorica, čija serija romana "Wrong Never Felt So Right" uključuje romane "Pogrešni muž" i "Pogrešni ljubavnik", tvrdi da se ne sjeća da je bila tamo, ali ako je bila u susjedstvu pretpostavlja da je to bilo da bi dobila inspiraciju za svoj roman.

Crampton Brophy, čiji su odvjetnici prošli mjesec kazali da će podnijeti žalbu na presudu, inzistiraju da je par prošao već toliko godina financijskih problema da nema smisla da ga je ona sada ubila.

"Koji mi je motiv? To je moje pitanje", rekla je Crampton Brophy tužitelju tijekom suđenja. "Urednik bi se nasmijao i rekao vam "Mislim da morate poraditi na ovoj priči, imate velikih rupa u njoj", dodala je.

Njena blog objava "Kako ubiti svog muža" još uvijek je dostupna online, a u njoj raspravlja o metodama i motivima za rješavanje neželjenog supružnika.

Među njima je navedena i financijska dobit i korištenje vatrenog oružja, uz primjedbu da su pištolji "bučni, neuredni i zahtijevaju neke vještine".

"Ali ono što sigurno znam o ubojstvu je da svatko od nas to može napraviti, samo trebamo dovoljno jak motiv", stoji u eseju.