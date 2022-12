U tučnjavi navijača Maroka i Francuske u Montpellieru nakon utakmice polufinala Svjetskog nogometnog prvenstva u kojoj su Francuzi slavili s 2:0 smrtno je stradao 14-godišnji dječak.

Prema lokalnim vlastima, 14-godišnjeg dječaka udario je automobil u naguravanju na ulici. Na snimci koja se pojavila na društvenim mrežama vidi se gužva na ulici i automobil koji se bjesomučno kreće.

Dječak je bio dio grupe marokanskih navijača koji su pokušali skinuti francusku zastavu s automobila. Međutim, vozač je odlučio pritisnuti gas, okrenuo se kako bi pobjegao cijeloj grupi i pregazio dječaka, piše Daily Mail.

FOTO/VIDEO Navijački sukobi nakon poraza Maroka: Poginuo dječak, stotine privedenih

U priopćenju koje je izdao ured lokalne vlasti navodi se da je dječaka u srijedu nasilno udario automobil u gradu na jugu Francuske.

Prebačen je u bolnicu, ali je preminuo nedugo nakon dolaska, priopćeno je.

Mass riots broke out in #France



Moroccan fans, upset by the defeat of their national team, began to destroy everything in their path. The police are forced to use special means.



In Montpellier, the fans tried to rip the French flag from the car. The result is in the last video. pic.twitter.com/aE1ZH45S5m