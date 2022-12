Oko stotinu navijača privedeno je u srijedu navečer u Bruxellesu zbog nereda nakon poraza Maroka od Francuske 2:0 u polufinalnoj utakmici Svjetskog prvenstva u nogometu.

Stotine navijača privedeni su zbog remećenja javnog reda i mira, oštećivanja dva policijska vozila te posjedovanja zabranjene pirotehnike, izvijestila je agencija Belga rano u četvrtak.

Dijelovi prometnica u centru grada bili su ograđeni, a slike od srijede navečer pokazuju hrpe zapaljenog smeća kao i veliki broj policajaca s opremom za razbijanje nereda na ulicama Bruxellesa.

Jedan dječak smrtno je stradao u Montpellieru usred sukoba navijača Francuske i Maroka, javlja Sky news.

Ured lokalnih vlasti navodi da je dječaka automobil "nasilno udario" u nekontroliranoj vožnji. Prebačen je u bolnicu, ali je preminuo nedugo nakon dolaska, priopćio je Odjel Heraulta. Vozilo je pronađeno u blizini mjesta događaja, a policija vrši očevid.

Videa koja se šire na društvenim mrežama prikazuju paljenje i nerede na ulici. Suparnički navijači također su se sukobili i u Parizu nakon polufinala Svjetskog prvenstva.

