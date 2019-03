Održana je konferencija za novinare Austrijske biskupske konferencije.

Kardinal Christoph Schönborn, predsjednik biskupske konferencije, na konferenciji za novinare govorio je odbijanju molbe Hrvatske biskupske konferencije za održavanjem mise na Lojbaškom polju pored Bleiburga.

"Bila je tema, nadbiskup Puljić mi je pisao i dugo smo telefonirali", kazao je i dodao da su na održanoj konferenciji raspravljali i o tome te da je za to pitanje nadležna biskupija Gurk-Klagenfurt, a ne biskupska konferencija.

"Biskup koji je trebao voditi spornu misu je pitao za dozvolu za vođenje mise, a administrator u nadležnoj biskupiji donio je negativnu odluku. Biskupija ne može zabraniti da ljudi tamo dođu, to nije njihova nadležnost, radilo se samo o misi. Odluka o tome je na biskupiji Gurk-Klagenfurt i tu biskupska konferencija nema ingerencija", kazao je kardinal Schönborn.

Kako je dodao, i ranije se u Austriji o tome raspravljalo jer je tema zahtjevna. "Imamo sugestiju koju bih volio prenijeti Hrvatskom saboru. Mislim da nam treba kultura procesuiranja povijesti, to je bilo bolno razdoblje u hrvatskoj povijesti s puno tisuća mrtvih, istodobno je povijest kompleksna. Osobno sam iz Češke i mi smo progonjeni, no tek nakon 70 godina možemo polako razgovarati o tome što se dogodilo, Česi i Nijemci koji su protjerani. Pozdravio bih iniciranje procesa razgovora između Austrije i Hrvatske, to su koraci koji nam trebaju jer ćemo ostati u ovoj fazi. Dok u Austriji ljudi govore da je 'to fašistički skup', u Hrvatskoj se čuje kako se radi o 'povijesti predaka'. Dobio sam poštu od ljudi koji kažu da im je djed ubijen u Bleiburgu. Molio bih Hrvatsku biskupsku konferenciju i Hrvatski sabor da pokušamo zajedno procesuirati tu kompleksnu povijest, to je jako važan proces koji će spriječiti da se ta tema instrumentalizira od strane određenih grupa. Mi ne želimo da se to instrumentalizira", zaključio je Schönborn.

Podsjetimo, zabrana održavanja mise na Lojbaškom polju pored Bleiburga uzburkala je duhove u Hrvatskoj. "Misa na polju pored Bleiburga postala je dio manifestacije koja se politički instrumentalizira i dio je političko-nacionalnog rituala koji služi selektivnom doživljavanju i tumačenju povijesti", stoji u pismu koje je potpisao tajnik biskupije u Klangenfurtu, monsinjor Engelbert Guggenberger.

Austrijska biskupska konferencija pozabavila se tim pitanjem tijekom plenarnog zasjedanja od 18. do 21. ožujka. Na zasjedanju je sudjelovao i dijecezanski upravitelj biskupije Gurk, mons. Engelbert Guggenberger. Biskupija Gurk zakonski je odgovorna za dopuštenje mise 18. svibnja na Lojbaškom polju, a ne biskupska konferencija.